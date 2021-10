Roberto Mosquera | Fuente: Liga 1

Este domingo Sporting Cristal venció por 1-0 a Ayacucho FC con gol de penal de Marcos Riquelme por la fecha 15 de la Fase 2 y, tras el encuento, Roberto Mosquera, entrenador del equipo 'celeste', dio sus impresiones sobre el desarrollo del juego.

"Es un partido en el que ellos se juegan todo por un torneo internacional, nosotros queremos recuperar nuestro juego, el arco en cero no lo teníamos hace rato. Creo que ganamos bien, en el segundo tiempo mejoró el equipo y quedé tranquilo. Siempre queremos más, pero ganamos bien", indicó Mosquera en RPP Noticias.

Asimismo, el entrenador rimense también fue consultado sobre el encuentro de la siguiente jornada ante Alianza Lima, equipo contra el que también jugará las finales por el torneo nacional en noviembre: "Los partidos clásicos son clásicos estando primeros o últimos, esperamos hacer un buen partido y que todos queden satisfechos.

Roberto Mosquera también comentó tener una buena amistad con el entrenador blanquiazul: "Me da gusto por el profesor Carlos Bustos, tengo una buena relación con él, me da gusto que le vaya bien, que haya armado un buen equipo, una buena defensa. A mí me gusta que le vaya bien".

Por otro lado, el entrenador de Sporting Cristal también se refirió a la posibilidad de alzar el título a fin de año: "Ser bicampeón es importantísimo para nosotros este 2021. Es muy importante, la última vez fue en el 79-80 cuando yo era jugador de Sporting Cristal".



NUESTRO PODCAST

¿Con qué vacunas contra la Covid-19 se puede aplicar una tercera dosis?

¿Qué estudios se han realizado respecto a la combinación de vacunas? En varios países del mundo, incluido el Perú, se ha aprobado aplicar terceras dosis de la vacuna contra el coronavirus, pero ¿cuáles están aprobadas? El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.