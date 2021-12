Roberto Mosquera | Fuente: Sporting Cristal

Tras quedar subcampeón en la Liga 1 2021, Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, habló sobre la actualidad del equipo 'celeste' y cuáles son sus expectativas para el torneo local y Copa Libertadores 2022.

"Sporting Cristal es el equipo que amo. A mí me encantó el proyecto, por eso puse mi cara y mi nombre, un club que quiere en cinco años, llegar a una final de Copa Libertadores tiene que tener una gradualidad, y dentro de eso es tiene que clasificar a la Copa, y vender por lo menos un jugador al año", sostuvo Mosquera en diálogo con el área de prensa del equipo rimense.

En tanto al difícil desafío de la Copa Libertadores el próximo año, Mosquera indicó: "Vamos a hacer lo que nos corresponde, vamos a ir a la Copa Libertadores con la misma ilusión, con el mismo brillo del año pasado, esperando tener mejores resultados y vamos a buscar la Copa en el 2022".

En la misma línea, el exfutbolista 'celeste' agregó: "Cristal no sabe de renuncia, en Cristal fracasar es no intentar, y eso no va con nosotros". Por su parte, Sporting Cristal continúa haciendo pretemporada y, durante los últimos días, el primer equipo lleva haciendo trabajos virtuales previo al inicio de la Liga 1 el 20 de enero.

