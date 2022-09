Yoshimar Yotún | Fuente: Sporting Cristal

Este jueves Sporting Cristal venció por 4-2 a ADT por la jornada 13 de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo y, tras el encuentro, Roberto Mosquera, entrenador del conjunto rimense, se refirió al desempeño de su equipo y a este resultado que les permite ser punteros en la tabla de Torneo Clausura.

"Necesitamos de nuestra hinchada, del calor y del apoyo. Es una pena haber jugado sin gente, pero hay medidas políticas que a veces afectan al fútbol. No es de mi gusto jugar sin público", sostuvo Mosquera en conferencia de prensa.

En tanto a Yoshimar Yotún, el entrenador del cuadro rimense agregó: "Yoshimar Yotún puede estar para el próximo partido, está recuperado totalmente y vamos a ver si podemos activarlo físicamente. Una cosa es estar sano y otra cosa es tener el desarrollo físico para un partido, esperemos que pueda".

Sobre la actualidad del equipo, Mosquera agregó: "Nosotros hemos tenido muy buenos momentos y hemos ido avanzando. Si es por méritos, este es un muy buen momento. No tengo ningún problema con Jesús Castillo, él tendrá que jugar cuando tenga que jugar. Nunca tuvo un bajón, ha sido titular cuando se lesionó Martín Távara. Hoy entró, aportó e hizo un gol y me da gusto. Es un jugador importante, no es suplente, sino titular".

Partidos que le quedan a Sporting Cristal:

29/09: Sporting Cristal 4-2 ADT (1:00 pm)

05/10: Ayacucho FC vs. Sporting Cristal (3:30 pm)

09/10: Sporting Cristal vs. Universitario (3:30 pm)

15/10: Sport Boys vs. Sporting Cristal (3:30 pm)

20/10: Sporting Cristal vs. Atlético Grau (1:15 pm)

23/10: Alianza Atlético vs. Sporting Cristal (1:15 pm)

29/10: Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci (--)