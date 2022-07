Johan Madrid es titular en Sporting Cristal | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Álex Melgarejo

Sporting Cristal se alista para el encuentro ante UTC en Cajamarca, sin embargo, no podrá contar con Yoshimar Yotún. RPP Noticias pudo conocer que el volante rimense no forma parte de la lista de viajeros y todavía no hay una certeza sobre su futuro.

Se sabe que Yoshimar Yotún entrena sin problemas con el primer equipo de Sporting Cristal, sin embargo, su situacion contractual todavía no está resuelta. Otro jugador que tampoco viajó con la delegación es el defensor Gianfranco Chávez, quien se viene recuperando de una lesión muscular y se espera que llegue en la mejor de las formas para el encuentro del domingo 31 ante Alianza Lima.

Con ese escenario, el técnico Roberto Mosquera ha venido trabajando el siguiente once en La Florida: Duarte; Madrid, Merlo, Lutiger, Loyola; Távara, Castillo, Calcaterra; Sosa, Hohberg y Ávila. El mismo equipo que venció 1-0 a Melgar en Arequipa.

Sporting Cristal enfrentará este martes 26 a UTC en Cajamarca (3:30 pm) y el domingo 31 recibirá a Alianza Lima en el Estadio Nacional (3:30 pm).