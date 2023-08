Tiago Nunes se quejó de la convocatoria de la Selección Peruana y por jugar en fecha FIFA: "Hay cosas raras"

Sporting Cristal venció en el final por 1-0 a Deportivo Municipal y se mantiene en el primer lugar del Torneo Clausura. Tras el partido, el entrenador celeste Tiago Nunes se mostró contento por el resultado, pero se dio tiempo para expresar su molestia por la próxima fecha FIFA.

Nunes argumenta que Cristal sufrirá al no poder contar con los jugadores que serán convocados por Juan Reynoso para los partidos ante Paraguay y Brasil por la primera y segunda fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

"La Selección define el torneo, hay cosas raras que pasan en las convocatorias, son convocatorias que no suceden en fechas FIFA, perdemos jugadores para partidos importantes, somos 100% hinchas de la Selección, pero tenemos que entender que estamos metidos en un torneo importante. Me preocupa que los jugadores no estarán disponibles para el partido contra Boys, ese partido debería ser antes de la fecha FIFA", señaló Nunes.

"Me parece que es difícil jugar en plena fecha FIFA, tenemos que confiar en los jugadores que tenemos. Hay jugadores que al inicio no tuvieron minutos y han probado su valor", agregó a la prensa.

Los penales de Cristal ante Muni

"No he visto la jugada todavía, si no fuese penal es una injusticia, si fuese así, la gente de Municipal está en su derecho de estar inconforme. Muchas veces he hablado de estas situaciones. Hay VAR, por ejemplo en el gol de Chávez, (que) hasta ahora no entiendo por qué se anuló. De los dos penales, no sé si los dos fueron, pero está el árbitro y el VAR. Si ellos dos se equivocan, debemos cerrar todo", culminó Nunes en referencia a los penales de Irven Ávila y Yoshimar Yotún, que anotó en el tiempo adicional.

En el último suspiro, Sporting Cristal se llevó un triunfazo ante su gente en el estadio Alberto Gallardo. Yoshimar Yotún anotó el gol del triunfo ante Deportivo Municipal, en duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

Al cuadro celeste le pasó de todo durante el compromiso, en el cual no estuvo cómodo ni mostró su mejor versión. Primero, le anularon un gol a Gianfranco Chávez y luego Irven Ávila falló un remate de penal. Sin embargo, en el final todo cambió.

En los últimos minutos del tiempo adicional, Martín Távara habilitó a Yotún, quien fue derribado en el área edil. El árbitro Sebastián Lozano no dudó y cobró el penal que cambió por gol 'Yoshi'.

El jugador de la Selección Peruana, con un zurdazo, dejó sin reacción al arquero Carlos Solís para poner diferencias en el marcador. Su celebración fue a lo grande al quitarse la camiseta y dedicarle el tanto a la hinchada celeste.

Con este resultado, Cristal se mantiene firme en el liderato del Clausura al sumar 24 puntos, mientras su escolta es Universitario con 21 unidades.

