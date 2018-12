Sporting Cristal vs. Alianza Lima en RPP Player (dale clic aquí) | Este domingo, Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan por el partido de vuelta de la final del Descentralizado y RPP Noticias a través de todas sus plataformas, te llevaremos todas las incidencias del partido antes, durante y después.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: alineaciones confirmadas

Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid, Omar Merlo, Renzo Revoredo, Jair Céspedes; Jorge Cazulo, Josepmir Ballón, Horacio Calcaterra, Gabriel Costa, Marcos López y Emanuel Herrera. DT. Mario Salas.



Alianza Lima: Leao Butrón; Hansell Riojas, Gonzalo Godoy, Luis Garro, Francisco Duclós; Rinaldo Cruzado, Maximiliano Lemos, Luis Ramírez; Kevin Quevedo, Alejandro Hohberg y Mauricio Affonso. DT: Pablo Bengoechea.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: minuto a minuto





El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima se jugará en el EStadio Nacional y será con hinchada local. Es decir, los blanquiazules no podrán ingresar.

No te olvides de sintonizar los 89.7 de la FM o el RPP Player. La previa del partido llegará a partir de la 1:00 de la tarde. Y, a través del Facebook Live nos encuentras desde las 2:00 de la tarde te llevaremos la previa del encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

En el partido de ida, Sporting Cristal goleó 4-1 a Alianza Lima. Los celestes necesitan tan solo un empate para coronarse campeones del Descentralizado. Si los íntimos ganan por la mínima diferencia tendremos un tercer partido definitorio y será el miércoles 19 en el mismo coloso de la calle de José Díaz. Aquí no valen los goles de ventaja.

Durante todo el día en RPP.pe te estamos llevando las principales incidencias del partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal.