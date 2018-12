Premio al mejor del año. Título para el equipo que mejor jugó al futbol. Palmas para un elenco que fue demoledor en la final. Sporting Cristal goleó 3-0 a Alianza Lima y se proclamó campeón del Descentralizado 2018. Los goles fueron de Jorge Cazulo, Gabriel Costa y Emanuel Herrera, pero el verdadero artífice de esta gran campaña estuvo en el banco: el técnico Mario Salas.

El global dejó un aplastante 7-1. Una cifra que no fue ajena a la realidad. Sporting Cristal fue muy superior a Alianza Lima en los duelos de ida y vuelta. En Matute fue efectivo al aprovechar las pocas jugadas que generó y en el Estadio Nacional apabulló a su rival sin contemplaciones.

Alianza Lima guardaba la esperanza de ganarlo a 'la uruguaya', aprovechando un contragolpe o luchando más que jugando. Pero enfrente tenían a un colectivo sólido que termina potenciando a sus individualidades. Gabriel Costa fue la figura del partido y Emanuel Herrera alcanzó el récord de 40 goles en una misma temporada.

Sin marca en el corazón del área, Jorge Cazulo aprovechó para marcar de cabeza el primero a los 14'. En el segundo tanto evidenció el control total del partido de parte de los cerveceros, que arrancaron en el mediocampo y tras varios pases Gabriel Costa la mandó a guardar a los 26'. La cereza del pastel la puso Emanuel Herrera que fue habilitado por Horacio Calcaterra y disparó contra el arco de Leao Butron. El 3-0 definitivo.

El fútbol suele estar reñido con la justicia, pero esta vez Sporting Cristal es un justo campeón. Se llevó el Torneo Verano y el Apertura. En la tabla acumulada fue el primero con 91 puntos. Fue el equipo con más triunfos, 26 en total. Y uno de los que menos derrotas encajó junto a Melgar, siete en total. El título es merecido para Mario Salas y el Sporting Cristal que logró hacer brillar.





Sporting Cristal vs. Alianza Lima: alineaciones confirmadas

Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid, Omar Merlo, Renzo Revoredo, Jair Céspedes; Jorge Cazulo, Josepmir Ballón, Horacio Calcaterra, Gabriel Costa, Marcos López y Emanuel Herrera. DT. Mario Salas.



Alianza Lima: Leao Butrón; Hansell Riojas, Gonzalo Godoy, Luis Garro, Francisco Duclós; Rinaldo Cruzado, Maximiliano Lemos, Luis Ramírez; Kevin Quevedo, Alejandro Hohberg y Mauricio Affonso. DT: Pablo Bengoechea.

LA PREVIA



Sporting Cristal vs. Alianza Lima | Los rimenses afronta este domingo en ventaja el segundo partido de la final del Campeonato Descentralizado ante los blanquiazules, tras ganar por 4-1 en el duelo de ida disputado el miércoles pasado.



El segundo partido se jugará en el Estadio Nacional, situado en el Cercado de Lima, a las 4:00 p.m., y contará exclusivamente con la hinchada de Sporting Cristal en el recinto, algo que podrá inclinar la balanza a su favor. La transmisión de TV estará a cargo de Gol Perú y la transmisión radial por RPP Noticias.



Sporting Cristal, dirigido por Mario Salas, accedió directamente a la final tras ser el campeón del Torneo de Verano y el Clausura.



Alianza Lima, dirigido por el uruguayo Pablo Bengoechea, confía en superar el mal sabor de la derrota pasada con la prevista presencia del ariete uruguayo Mauricio Affonso, quien ya se mostró recuperado de una lesión de cadera y regresó a los entrenamientos el viernes.



El factor Affonso será clave para Alianza Lima pues desde su llegada el delantero charrúa ha disputado 21 encuentros y ha marcado 10 goles.



Así también, con Affonso en el once, el equipo blanquiazul obtuvo 10 triunfos, ocho empates y solo tres derrotas, por lo que Bengoechea ya piensa en que su delantero no haga mucho desgaste este domingo, para poder contar con él en un hipotético tercer partido.



En tanto, pese a que los dirigidos por el chileno Mario Salas solo le basta empatar para alcanzar el título nacional, ellos también buscarán un triunfo desde el inicio, tal como la estadística lo confirma pues son el equipo que más finales ha jugado desde el 2000, con cinco títulos nacionales.



La final del torneo Descentralizado se juega a dos partidos sin tener en cuenta la diferencia de goles sino los puntos sumados. En caso de igualada, se jugará un partido de desempate.





