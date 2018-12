Sporting Cristal se coronó campeón del fútbol peruano al vencer sin atenuantes 3-0 a Alianza Lima con goles rioplatenses, en el partido de vuelta por la definición del título nacional jugado en el Estadio Nacional de Lima.

El zaguero uruguayo Jorge Cazulo, a los 14 minutos, de remate de cabeza, su compatriota Gabriel Costa a los 26, de un zapatazo dentro del área, y el goleador argentino Emmanuel Herrera, a los 72, marcaron la diferencia que llevó al campeonato a los dirigidos por el chileno Mario Salas.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: alineaciones confirmadas

Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid, Omar Merlo, Renzo Revoredo, Jair Céspedes; Jorge Cazulo, Josepmir Ballón, Horacio Calcaterra, Gabriel Costa, Marcos López y Emanuel Herrera. DT. Mario Salas.



Alianza Lima: Leao Butrón; Hansell Riojas, Gonzalo Godoy, Luis Garro, Francisco Duclós; Rinaldo Cruzado, Maximiliano Lemos, Luis Ramírez; Kevin Quevedo, Alejandro Hohberg y Mauricio Affonso. DT: Pablo Bengoechea.

Sporting Cristal vs Alianza Lima | Celestes y blanquiazules se verán las caras esta tarde en el Estadio Nacional, en partido de vuelta por la final del play off del Descentralizado 2018. Los rimenses con un empate se coronarían campeones, pero los íntimos salen decididos a forzar un tercer cotejo. Será duelo de alta tensión.

Quizás no te diste cuenta, pero te informamos que el horario del duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima ha sido modificado. Ya no empezará a las 3:30 p.m. como inicialmente estaba programado. Ahora comienza a las 4:00 p.m., pero no te preocupes igual te vamos a llevar todas las incidencias del partido antes, durante y después del msimo.

La transmisión de TV estará a cargo de Gol Perú, pero RPP Noticias te llevará las incidencias antes, durante y después del partido. Ya sabes sintoniza los 89.7 de la FM o el RPP Player.



Las entradas para el partido entre Sporting Crisgtal y Alianza Lima están agotadas. Solo será con público local. Pero si eres hincha del cuadro blanquiazul pueder ir a la explanada del estadio de Matute. Habrá pantalla gigante. Las puertas estarán abiertas de las 11:00 de la mañana. No te olvides de echarte bloqueador porque el sol está potente.

