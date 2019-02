Horacio Calcaterra celebró esta mañana su cumpleaños número 30 en La Florida y también tuvo la oportunidad de hablar en conferencia de prensa. El volante de Sporting Cristal, en la previa del duelo frente a Alianza Lima, indicó que saldrán a ganar el encuentro y le restó importancia al hecho de solo jugar con público local.

"A mí me da lo mismo jugar con las dos hinchadas o no, uno en la cancha a veces escucha pero nadie va a estar prestando atención por quién está y quién no. Siempre tratamos de salir a ganar y mucho mejor si es con nuestra hinchada. También, el estadio siempre está lleno lleno en los partidos ante Alianza Lima y Universitario", dijo el futbolista nacido en Rosario.

Además, Horacio Calcaterra se refirió a la ausencia de Emanuel Herrera y aseguró que se siente indignado por haber recibido el mismo castigo que Luis Maldonado, el defensor de Sport Huancayo al que acusó de morderlo.

"Emanuel está molesto con la situación porque tenía ganas de jugar. Es un futbolista muy importante y quedó angustiado por recibir la misma sanción que el jugador de Huancayo, pero son cosas del fútbol que él no determina. Me dijo que era la primera vez que lo expulsan y nosotros queremos olvidar el tema. Sin embargo, nosotros no podemos meter excusas porque tenemos un plantel de varios jugadores", concluyó Horacio Calcaterra.