El Estadio Alberto Gallardo acoge los partidos de Sporting Cristal como local. | Fuente: Sportring Cristal | Fotógrafo: Álex Melgarejo

Tras conocerse la decisión del gobierno en dar luz verde para el inicio de la Liga 1 2023, RPP Noticias pudo conocer que el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza, que deberá jugarse a puertas cerradas, finalmente se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

El encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima, previsto para la fecha 3, se iba a jugar en el Estadio Nacional, sin embargo, con la nueva disposición del gobierno esta idea quedó descartada. Principalmente porque al no contar con hinchas, no habrá taquilla favorable para el elenco rimense y porque no tiene sentido alquilar el primer escenario deportivo del país para un encuentro de esta condición.



Previo a la confirmación de las autoridades, Sporting Cristal y Alianza Lima ya habían acordado jugar un amistoso en Matute el día sábado, pero obviamente deberá ser cancelado. El elenco rimense llega a este partido luego de haber enfrentado a Universitario de Deportes en un amistoso.

Para el inicio de la Liga 1 2023, Sporting Cristal debía enfrentar a la Academia Cantolao como local por la primera fecha y por la segunda jugaba de visita ante Carlos A. Mannucci.