La fecha 3 de la Liga1 Betsson 2023 está programada entre el viernes 3 y el lunes 6 de febrero.

Ya son dos las fechas de la Liga1 Betsson 2023 que no se han llevado a cabo por falta de garantías. En lugar de correrlas, la Liga de Fútbol Profesional, como responsable de la organización del torneo peruano, optó por postergarlas, con nueva fecha a confirmar. En ese sentido, el campeonato nacional debería arrancar el siguiente fin de semana con la tercera jornada.

Por supuesto, hace falta conocer si habrá o no garantías para que el certamen de Primera División empiece, pero, de todas formas, ya se conoce la programación de la fecha 3. En esta nota, te contamos cómo se jugaría, en el caso de que las autoridades brinden los permisos necesarios.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Programación de la fecha 3 de la Liga1 Betsson 2023

Viernes 3 de febrero

3:30 pm. Cusco FC vs Sport Huancayo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 4 de febrero

11:00 am. Sport Boys vs Unión Comercio - Estadio Alberto Gallardo

1:00 pm. Atlético Grau vs FBC Melgar - Estadio Municipal de Bernal

3:30 pm. Universidad Técnica de Cajamarca vs Cienciano - Estadio Héroes de San Ramón

3:30 pm. Universitario vs Academia Cantolao - Estadio Monumental

7:00 pm. Deportivo Garcilaso vs Deportivo Binacional - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 5 de febrero

11:00 am. Deportivo Municipal vs Carlos A. Mannucci - Estadio Iván Elías Moreno

3:30 pm. Sporting Cristal vs Alianza Lima - Estadio Nacional

Lunes 6 de febrero

3:30 pm. Universidad César Vallejo vs Alianza Atlético de Sullana - Estadio Mansiche

Descansa: ADT

Problema aparte

La falta de garantías no es el único inconveniente que envuelve a la realización de la Liga1 Betsson 2023. Además, existe una disputa pendiente relacionada a los derechos televisivos, entre la Federación Peruana de Fútbol y el Consorcio del Fútbol Peruano.

Son ocho los clubes que manifestaron que no se presentarán en sus respectivos partidos, si es que la FPF no levanta la medida cautelas que impide a Gol Perú transmitir partidos que no cuenten con la autorización del máximo ente del balompié nacional.

Los equipos involucrados son Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sport Boys, FBC Melgar, Cienciano, Binacional, Cusco FC y Deportivo Municipal. En ese grupo, hay tres que sí pueden ser transmitidos (en condición de local) por el canal en mención, debido a que tienen contrato vigente, según la postura de la Federación: la 'U', Boys y 'Muni'. Además, Carlos A. Mannucci.

Medida cautelar fue modificada

A mediados de diciembre, la Federación Peruana de Fútbol solicitó una medida cautelar que, poco después, el Séptimo Juzgado Comercial de Lima falló a su favor. En ese documento, se ordenaba "a los emplazados, cualquier empresa ligada o vinculada a éstos, o cualquier otro tercero en general persona natural o jurídica, abstenerse de celebrar cualquier acto o negocio jurídico relacionaod adichos derehos de transmisión audiovisual".

Con esa resolución, el Consorcio del Fúbol Peruano argumentaba que ninguna casa televisora podía transmitir ningún partido. La FPF, por su parte, manifestaba que "reconoce y valida los contratos firmados por los clubes con el Consorcio Fútbol Perú (CFP) antes de la aprobación del actual Estatuto FPF y que tienen vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025 (Universitario de Deportes, C.A. Mannucci, Sport Boys y Centro Deportivo Municipal).

Poco más de un mes después, la mencionada medida cautelar fue modficada a pedido de la Federación Peruana de Fútbol. El nuevo expediente se publicó el miércoles 25 de enero por la noche, pero se dio a conocer este jueves. En el documento, emitido por el juez Juan Varillas Solano, se menciona ahora que solo podrán ser transmitidos aquellos partidos que cuenten con la aprobación expresa de la Federación Peruana de Fútbol.

A continuación, la modificación completa:

“SE ORDENA: SUSPENDER los efectos de todos y cada uno de los contratos y/o cualquier otro acto jurídico refreído a los derechos de transmisión audiovisual sobre todos y cualesquiera partidos de futbol disputados en territorio peruano ya se ade partidos amistosos u oficiales que haya sido celebrados por los codemandados o cualquier empresa ligada o vinculada a éstos o cualquier otro tercero en general persona natural o jurídica que no cuenten con autorización o aprobación expresa de la FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL decretando que dichos actos se suspenden frente a la solicitante hasta la conclusión del presente proceso”.