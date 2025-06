Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos EN VIVO: se enfrentan en el Gallardo por la fecha 17 del Apertura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos EN VIVO: se enfrentan este domingo 29 de junio en el Estadio Alberto Gallardo, en Lima. El partido corresponde a la fecha 17 por el Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Sin opciones de ganar el Apertura, Sporting Cristal afronta el último tramo del torneo buscando mejorar sus números en la clasificación general y pensando en acercarse a un rendimiento que le sirva para llegar con otro ánimo al Clausura.

Paulo Autuori seguirá con la apuesta de ver a más jugadores, apoyándose en el despliegue de Christofer Gonzales en el mediocampo. Los celestes quieren ante Comerciantes Unidos borrar la imagen que dejaron en la fecha pasada cuando sufrieron la remontada de 3-1 a manos de Los Chankas.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: altas y bajas para la fecha 17 del Torneo Apertura 2025

Sporting Cristal no cuenta con suspendidos para este partido. Ya no sigue en el plantel el zaguero Franco Romero, mientras que Gianfranco Chávez se recupera de una lesión. Todavía no está apto el capitán Yoshimar Yotún.

¿Cuándo y dónde juegan el Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO por la fecha 17 del Torneo Apertura 2025?

El partido de Sporting Cristal ante el elenco cutervino de Comerciantes Unidos está programado para el domingo 29 de junio en el Estadio Alberto Gallardo, en Lima. El recinto tiene capacidad para recibir a 18 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO por el Torneo Apertura 2025?

En Perú , el partido Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos comienza a las 11:00 a.m.

, el partido Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos comienza a las 11:00 a.m. En Colombia, el partido Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos comienza a las 11:00 a.m.

En Bolivia, el partido Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos comienza a las 12:00 p.m.

En Argentina, el partido Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos comienza a la 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos comienza a la 1:00 p.m.

En Chile, el partido Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos comienza a las 12:00 p.m.

En Uruguay, el partido Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos comienza a la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos comienza a la 1:00 p.m.

En México, el partido Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos comienza a las 10:00 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos comienza a las 12:00 p.m.

En España, el partido Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde transmiten el Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: alineaciones posibles

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Jhilmar Lora, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom, Christofer Gonzales; Maxloren Castro y Martín Cauteruccio.

Comerciantes Unidos: Álvaro Villete; Sosa, Tecilla, Guzmán; Mathías Carpio, José Marina, Keyvin Paico, Méndez; Sebastiánn Gonzales Zela, Ray Sandoval y Matías Sen.

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: últimos resultados

21/06/2025 | Los Chankas 3-1 Sporting Cristal – Apertura

– Apertura 15/06/2025 | Sporting Cristal 3-2 Deportivo Garcilaso – Apertura

– Apertura 28/05/2025 | Palmeiras 6-0 Sporting Cristal – Copa Libertadores

22/06/2025 | Comerciantes Unidos 3-0 Juan Pablo II – Apertura

– Apertura 18/06/2025 | Comerciantes Unidos 0-1 Alianza Lima – Apertura

– Apertura 12/06/2025 | Alianza Atlético 3-0 Comerciantes Unidos – Apertura