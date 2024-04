Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO: se enfrentan en el Gallardo por la fecha 12 del Torneo Apertura

Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO: se enfrentan este domingo 21 de abril por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024. El encuentro se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, desde las 11:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la señal de Liga 1 Max y Liga 1 Play. También podrás escuchar el cotejo por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. Adicionalmente, podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

El cuadro celeste se ubica en la segunda de la tabla del Apertura con 28 unidades, dos menos que Universitario de Deportes. Cusco FC, en tanto, se encuentra en la sexta casilla con 20 unidades. De ganar, se acercaría a Melgar, que se encuentra tercero.

¿Cómo llega Sporting Cristal?

El cuadro celeste atraviesa un buen momento en el Torneo Apertura. Segundo en la tabla de posiciones, ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos. Por ello, están en la imperiosa necesidad de sumar de a tres para superar a Universitario y recuperar la punta del certamen.

Entre las principales novedades en Sporting Cristal está la convocatoria de Martín Cauteruccio, quien volvería a reaparecer en el equipo tras cinco fechas.

Sobre el encuentro ante Cusco FC, Jhilmar Lora indicó que será complicado, por lo que saldrán atentos para evitar sorpresas. "Partido complicado, Cusco FC es de los equipos que siempre nos hace buenos partidos, el año pasado nos complicó y ahora hay que salir atentos y enfocados para convertir las situaciones que tengamos", indicó en Cristal TV.

Sporting Cristal vs. Cusco FC: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Renato Solís; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignácio da Silva, Gabriel Alfaro; Martín Távara, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, Santiago González e Irven Ávila.

Cusco FC: Andy Vidal; Alan Pérez, Ruben Ramírez, Jonathan Bilbao, José Zevallos; Iván Colman, Oswaldo Valenzuela, Nicolás Silva; Lucas Colitto, Juan Tévez y André Vasquez.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Cusco FC?

El partido por la fecha 12 del Torneo Apertura en la Liga 1 Te Apuesto 2024, entre Sporting Cristal vs Cusco FC, se llevará a cabo el domingo 21 de abril en el estadio Alberto Gallardo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Cusco FC?

El partido entre Sporting Cristal vs. Cusco se jugará a las 11:00 a.m. hora peruana. El árbitro designado es Sebastián Lozano.

Perú: 11:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Bolivia: 12:00 p.m.

Argentina: 1:00 p.m

Chile: 12:00 p.m.

Uruguay: 1:00 p.m.

Paraguay: 12:00 p.m.

Brasil: 1:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 12:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 09:00 a.m.

España: 6:00 p.m.

¿Dónde ver Sporting Cristal ante Cusco FC vía TV por Liga 1 Te Apuesto?

El partido será transmitido EN VIVO a todo el territorio nacional por Liga1 MAX, canal que se encuentra en las operadoras de DirecTV (D Sports), Best Cable, Claro y otras de TV paga y streaming. En el extranjero se puede ver a través de Fanatiz. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

