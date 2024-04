Desde los doce pasos, Yoshimar Yotún pone el 1-0 de Cristal ante Cusco FC en el Alberto Gallardo [VIDEO]

Y llegó el primero del partido. Yoshimar Yotún, desde los doce pasos, puso el 1-0 para Sporting Cristal ante Cusco FC en encuentro correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024.

El partido con ambos equipos queriendo hacerse dueños del medio terreno. En los primeros minutos, lo tuvo Sporting Cristal; pero, pasados los 10', Cusco FC le quitó el esférico y comenzó a rotar el balón. Sin embargo, la posesión duró poco.

A los 12', Sebastián González realizó una gran jugada por derecha y le dio un pase al vacío al capitán celeste. Yoshi pisó el área y fue derribado por un defensor cusqueño. El juez no dudó y cobró penal.

El propio futbolista celeste tomó el balón y de un zurdazo colocado a la mano derecha del arquero puso el 1-0 para los rimenses.

Yoshimar Yotún pone el 1-0 para Sporting Cristal. | Fuente: Liga1Play

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Sporting Cristal vs. Cusco FC: alineaciones confirmadas

Sporting Cristal: Renato Solis; Jhilmar Lora, Gianfracno Chavez, Ignacio da Silva, Nicolás Pasquini; Jesus Pretell, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún; Santiago González, Joao Grimaldo e Irven Ávila.

Cusco FC: Andy Vidal; José Zevallos, Rubén Ramirez, Alan Pérez, Jonathan Bilbao; Oswaldo Valenzuela, Lisardo Vásquez, Ivan Colman; Luca Colitto, Nicolás Silva y Juan Tevez.

Previa

Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO: se enfrentan este domingo 21 de abril por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024. El encuentro se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, desde las 11:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la señal de Liga 1 Max y Liga 1 Play. También podrás escuchar el cotejo por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. Adicionalmente, podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis