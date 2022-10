Sporting Cristal vs. Mannucci EN VIVO: vía Movistar Deportes ver por Liga 1 Betsson | Fuente: Sporting Cristal / Mannucci

Sporting Cristal vs. Mannucci se enfrentan este domingo 30 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo. El partido corresponde a la decimonovena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022 y se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana).

La transmisión llegará por los 89.7 FM de RPP Noticias y en TV podrá seguirse por Movistar Deportes. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.





Un traspié después de 25 partidos invicto le costó mucho a Sporting Cristal. El resultado con Atlético Grau en el Gallardo llevó a los rimenses a perder la punta del Torneo Clausura e incluso tener abierta una opción de quedar fuera de los playoffs.

Si bien Cristal (39) aún puede ganar el Clausura, necesita que Alianza Lima (38) no derrote a ADT en Matute, un caso complicado debido al reciente performance de los íntimos.

A pesar de ello, el cuadro de Roberto Mosquera sí tiene bajo sus posibilidades meterse a los playoffs. Líder del acumulado, ganándole a Mannucci no habrá resultado que los baje de la cima de la general, mientras que un empate obligará a esperar que Alianza no gane por más de dos tantos y que Melgar no golee a Sullana.

Sporting Cristal llega al partido tras vencer 0-2 a Alianza Atlético | Fuente: GOLPERÚ

Sporting Cristal vs. Mannucci: horarios del partido en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Argentina: 5;00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

México: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 4:00 p.m.

Japón (Tokio): 05:00 a.m. (31/10)

Habrá novedades en el once que presente Roberto Mosquera. Esta semana el conjunto celeste separó del primer equipo al centrocampista Martín Távara, por lo que ante el ‘tricolor’ todo apunta a que Jesús Castillo será el pivote de la volante.

En ataque, Irven Ávila y Alejandro Hohberg se perfilan como titulares, mientras que Joao Grimaldo podría ser parte también de la alineación.

Cristal chocará ante un Carlos A. Mannucci que fechas atrás salvó la categoría, aunque se presentará al duelo registrando seis partidos sin victorias.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 Betsson 2022

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Sporting Cristal 35 22 10 3 70 37 33 76 2 Alianza Lima 35 22 6 7 57 26 31 74 3 Melgar 35 23 5 7 54 28 26 74

Sporting Cristal vs. Mannucci: alineaciones posibles del partido por Liga 1 Betsson

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Leandro Sosa, Jesús Castillo, Horacio Calcaterra; Joao Grimaldo, Irven Ávila, Alejandro Hohberg.

Mannucci: Steven Rivadeneyra; Roberto Villamarín, Jhon Narváez, Nicolás Olivera, Carlos Neyra; Gustavo Viera, Lucas Rodríguez, Yuriel Celi, Joazhiño Arroé, José Rivera; José Carlos Fernández.





NUESTROS PODCASTS

Descubren que el virus de la influenza y el del RSV se pueden combinar y formar un nuevo patógeno

Dos virus respiratorios comunes pueden fusionarse para formar un virus híbrido capaz de evadir el sistema inmunitario humano e infectar las células pulmonares: es la primera vez que se observa una cooperación viral de este tipo. Los investigadores creen que los hallazgos podrían ayudar a explicar por qué las coinfecciones pueden provocar una enfermedad significativamente peor para algunos pacientes, incluida la neumonía viral difícil de tratar.