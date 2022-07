Sporting Cristal vs. Mannucci EN VIVO: vía GOLPERÚ ver la Liga 1 Betsson | Fuente: Sporting Cristal

Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci se enfrentan este domingo 3 de julio en el Estadio Mansiche de Trujillo. El partido corresponde a la fecha 19 de la Liga 1 Betsson 2022 y se jugará a partir de las 12:00 p.m. (hora peruana). Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

La racha de tres triunfos consecutivos de Sporting Cristal no le alcanzó llegando a la última fecha del Torneo Apertura para tentar por ganar el certamen. Al elenco de Roberto Mosquera le pesó no haber sostenido la misma regularidad que Melgar y Sport Huancayo para ya no aspirar al título de esta competencia.

Sporting Cristal es tercero con 35 puntos y ya pone la mira en el Clausura, donde no solo buscará llevarse ese certamen, sino también tener de cerca el acumulado, en el que por ahora solo está 5 unidades debajo del líder Melgar.

Las principales novedades de los rimenses ante Mannucci estarán en el mediocampo. Yoshimar Yotún reaparecerá, a pesar de que el jueves 30 de junio finalizó su vínculo con los bajopontino. El volante tenía acordado jugar hasta el último partido del Apertura y contra los trujillanos volverá al ruedo después de seis semanas.

Sporting Cristal llega al partido tras vencer a Alianza Atlético en el Monumental | Fuente: GOLPERÚ

Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci: horarios en el mundo

Perú: 12:00 p.m.

Colombia: 12:00 p.m.



Ecuador: 12:00 p.m.



Chile: 1:00 p.m.

Bolivia: 1:00 p.m.

Venezuela: 1:00 p.m.

Argentina: 2:00 p.m.

Uruguay: 2:00 p.m.

Brasil: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 1:00 p.m.

La contraparte es Christofer Gonzales. Uno de los futbolistas más influyentes en el cuadro del Rímac no viajó para el duelo contra el ‘tricolor’, pues se tendría cerrada su venta al exterior. A ‘Canchita’ le convenció una oferta desde Arabia Saudita.

Sin Gonzales y con la vuelta de Yotún, Sporting Cristal medirá fuerzas con un Mannucci que suma 7 partidos sin derrotas, resultados que le permitieron salir de la zona baja y avanzar hasta la mitad de la clasificación.

Mannucci tiene un invicto de 7 partidos en la Liga 1 Betsson | Fuente: Mannucci





