Sporting Cristal vs Mannucci EN VIVO: se enfrentan en el Gallardo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sprting Cristal vs Mannucci: se enfrentan este domingo 4 de agosto por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2024. El encuentro se disputará en el Estadio Albero Gallardo, desde las 11:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Liga 1 Max y Liga 1 Play. También lo podrás escuchar por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás vivir por RPP.pe

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Mannucci en vivo, por Torneo Clausura 2024?

El partido está programado para el domingo 4 de agosto en el Estadio Alberto Gallardo. El recinto tiene una capacidad para 11 600 espectadores.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Mannucci en vivo, por Torneo Clausura 2024?

En Perú, el partido entre Sporting Cristal vs Mannucci comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido entre Sporting Cristal vs Mannucci comienza a las 11:00 a.m.

En Colombia, el partido entre Sporting Cristal vs Mannucci comienza a las 11:00 a.m.

En Chile, el partido entre Sporting Cristal vs Mannucci comienza a las 12:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Sporting Cristal vs Mannucci comienza a las 12:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Sporting Cristal vs Mannucci comienza a las 12:00 p.m. En Paraguay, el partido entre Sporting Cristal vs Mannucci comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Sporting Cristal vs Mannucci comienza a las 12:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Sporting Cristal vs Mannucci comienza a las 1:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Sporting Cristal vs Mannucci comienza a las 1:00 p.m.

📍Entrenamiento en el Alberto Gallardo. 💪⚽



➡️ A dos días de volvernos a encontrar. 🤩



🎟️ https://t.co/XY8ROOibjL#FuerzaCristal pic.twitter.com/bmJvkWVka0 — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) August 2, 2024

Sporting Cristal vs Mannucci: alineaciones posibles

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Jhilmar Lora, Alejandro Pósito, Gianfranco Chávez, Nicolás Pasquini; Leandro Sosa, Gustavo Cazonatti, Jesús Preteller; Santiago González, Fernando Pacheco y Martín Cauteruccio.

Carlos Mannucci: Manuel Heredia; Emilio Saba, Pablo Miguez, Gonzalo Rizzo, Alexis Cossio; Gustavo Viera, Wylliam Mimbela, Ángel Benitez; Luis Urruti, Nicolás Albarracín y Alexander Succar.

¿Qué canales transmiten el partido Sporting Cristal vs Mannucci en vivo y en directo?

El partido de Sporting Cristal vs Mannucci será transmitido EN DIRECTO por la señal de Liga 1 Max y Liga 1 Play. También podrás escuchar el cotejo EN VIVO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás vivir por RPP.pe.

Sporting Cristal vs Mannucci: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de apuestas Sporting Cristal Empate Mannucci Te Apuesto 1.23 5.86 9.14 Inkabet 1.24 6.30 10.50 DoradoBet 1.22 7.00 9.50 Betano 1.22 6.50 11.50 Apuesto Total 1.23 7.00 10.00