Nicolás Pacheco tras su participación en París 2024: "Duele muchísimo, porque me he preparado toda la vida para esto"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nicolás Pacheco estuvo muy cerca de las medallas en París 2024. El tirador peruano quedó en el sexto lugar en modalidad skeet masculino, logrando un nuevo diploma olímpico, el segundo en su carrera.

Luego de la competencia, el peruano dijo sentir dolor porque se "preparó muchísimo" para la competencia y explicó en qué momento perdió las chances por las medallas.

"Son sentimientos encontrados. Siento dolor porque me preparé muchísimo para esta competencia. Llegué muy preparado. El primer objetivo era entrar a la final. Fue dificilísimo, están los mejores del mundo y es un juego olímpico, y lo pude lograr. Lo importante era entrar porque empiezas de cero", indicó en un primer momento.

"En la final empecé bien. Un error en un plato que, normalmente, no fallo, en la cuatro, hizo que de estar en posición clasificatoria pase a eliminación. En la última, el único que me seguía era el sueco, no me dio un chance. Por más que hubiera fallado ya estaba afuera", complementó.

Nicolás Pacheco agradece apoyo de peruanos

Por otro lado, destacó el alto nivel de sus rivales y agradeció a los fanáticos peruanos por el apoyo brindado durante los días de competencia en París 2024.

"Duele muchísimo, porque me he preparado toda la vida para esto. Es el sueño que he tenido siempre. Las finales las tengo muy entrenadas, pero los otros también lo están. Estamos acá con los mejores del mundo y estuvo muy dura la final (...) Si vieron la final, empataron prácticamente en la última posición con 58. Es altísimo. Sí, duele mucho porque cuesta mucho llegar acá", indicó en un inicio.

"Agradecerle a todo el Perú por el apoyo. Hace unos días estoy desconectado de las redes. Estuve más enfocado en la competencia. Me han venido dando sus mensajes de apoyo y eso se siente. Sentía una energía increíble en esta competencia, y me duele más por eso porque hace mucho no se le da una alegría al país de este tipo. Hace 32 años que fue la última medalla con Juan (Giha). Hoy lo pude hacer, y es lo que más me duele.