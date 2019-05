Por la fecha 13 se enfrentan Sporting Cristal vs. San Martín | Fuente: Sporting Cristal

Sporting Cristal vs. San Martín cierran la fecha 13 de la Liga 1 Movistar. El partido se jugará en el estadio Alberto Gallardo, a partir de las 3:30 de la tarde. El duelo lo puedes seguir minuto a minuto por RPP.pe. La transmisión televisiva estará a cargo de Gol Perú.

Tras clasificar a la Copa Sudamericana y antes de conocer a su rival en este torneo; Sporting Cristal se enfoca en la Liga 1 Movistar. Los celestes están en el segundo lugar a ocho puntos de Binacional, que es líder del torneo del fútbol peruano. A falta de cuatro fechas, los rimenses no pierden la esperanza de alcanzar la punta y salir campeones del Apertura. Nada está dicho.

En la Libertadores, el equipo de Claudio Vivas ganó de visita a Olimpia en Asunción. Esperan seguir con la racha de las victorias en el campeonato peruano. En la Liga 1 Movistar ha sumado tres empates en las últimas fechas.

San Martín ha tenido una campaña irregular. En la tabla de posiciones se encuentra en el penúltimo lugar con tan solo 11 puntos. Los santos vienen de igualar 1-1 con Sport Boys en la fecha 12.

Sporting Cristal vs. San Martín: posibles alineaciones

Sporting Cristal: P. Álvarez, J. Céspedes, O. Merlo, R. Revoredo, J. Madrid, C. Lobatón, C. Ortiz, H. Calcaterra, P. Arce, F. Pacheco, C. Palacios.

San Martín: D. Penny, S. Salas, C. Huerto, J. Portales, B. Ubierna, Y. Oliva, J. Guivin, S. Afolabi, L. Rinaldi, J. Bolívar, M. Olivera.