Sport Boys vs. Sporting Cristal: ¿a qué hora juegan y dónde ver por el Torneo Clausura 2025 de Liga1?

Pero no me pidas que no vuelva más. 🎶🏟️



Los rosados estamos siempre. 🩷



🎟 Compra tu entrada en Ticketmaster: https://t.co/4uXPa9DeIO#VamosBoysTodaLaVida#Los98DelSportBoys pic.twitter.com/aSkSsDW7eW