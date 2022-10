Jesús Chávez le pidió disculpas a los hinchas de Sport Boys. | Fuente: @LigaFutProf

Jesús Chávez, volante de Sport Boys, aseguró que los comentarios que hizo en relación a los incentivos del fútbol fueron en tono de broma. La aclaración de 'Chucho' llega a un día del compromiso ante Sporting Cristal por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

"Entre riéndonos dije lo que se ha malentendido. Aclarar que nadie nos ha mandado un incentivo, que nosotros el único incentivo que tenemos es salir a la cancha a defender con dignidad esta institución. Yo ni el plantel necesita incentivos de otro equipo para salir a ganar los partidos", señaló Chávez.

"Al hincha rosado no le ha gustado la forma cómo me he expresado y, si se sintieron ofendidos, quiero pedir disculpas. No fue mi intención. Quiero pedir también disculpas al club", agregó a América Televisión.

El exjugador de Alianza Lima se manifestó también sobre las declaraciones del entrenador de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, quien se mostró contrariado por la postura de Chávez.



"Él me conoce desde hace bastante tiempo. Tiene su forma de pensar y, si se sintió ofendido, le pido disculpas. No fue mi intención", expresó.

¿Jesús Chávez seguirá en Sport Boys?

Jesús Chávez, de 36 años, desarrolla su cuarta temporada en Sport Boys. El ‘Chucho’ aseguró tener contrato por una campaña más y aguarda por continuar en las filas rosadas.

Jesús Chávez: "Estamos esperando nuestra Navidad

Sport Boys enfrentará este sábado al líder Sporting Cristal, por el que esperan una derrota Alianza Lima y Melgar (los cuadros con mejores chances en el Clausura) para apretar la clasificación. Así, el capitán rosado, Jesús Chávez se refirió al tema de incentivos económicos para su escuadra.

"Estamos esperando nuestra Navidad, en Sport Boys aceptamos los incentivos para ganar, bienvenido sea. En los 20 años que vengo jugando al fútbol se dieron este tipo de cosas. Los equipos que están arriba siempre te llaman para que le ganes al segundo o viceversa. En estas tres últimas fechas jugamos ante Cristal, Melgar y Sport Huancayo, así es que esperamos el llamado”, dijo el futbolista en el programa ‘Fútbol y Var’.