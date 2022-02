Percy Liza se perfile como el '9' titular de Sporting Cristal. | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Álex Melgarejo

Sporting Cristal viene alistando todos los detalles para lo que será su debut en la Liga 1 el sábado 5 (3:30 pm) ante Sport Huancayo en condición de visita. En ese sentido, el técnico Roberto Mosquera viene afinando detalles para la elaboración del once titular.

Así, RPP Noticias pudo conocer que el equipo titular de Sporting Cristal todavía no está definido. Esto, debido a la llegada de los jugadores que estuvieron en la Selección Peruana como Jhilmar Lora, Horacio Calcaterra y Christofer Gonzales. La idea que tiene el comando técnico es evaluar la condición de los elementos mencionados y a partir de ahí definir su presencia para el fin de semana.

Sporting Cristal ha disputado cuatro partidos de práctica en la pretemporada y todos acabaron en victoria. Con esto, el once titular no ha tenido muchas variantes, pero sí la conformación de distintos nombres. Por ahora, el once tentativo se alista de la siguiente manera: Duarte; Lora, Chávez, Merlo, Madrid; Castillo, Calcaterra, Sosa; Ávila, Pacheco y Liza.

La presencia de Leandro Sosa en el once es porque el uruguayo ya conoce lo que es jugar en la altura (llegó procedente de Ayacucho FC) y porque de los tres seleccionados, Christofer Gonzales es el que más partidos disputó con la Selección Peruana.