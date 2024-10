Partido entre Sporting Cristal y Universitario en el Estadio Nacional no tiene garantías hasta el momento

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal tiene previsto recibir a Universitario de Deportes este miércoles 23 de octubre por la noche en el Estadio Nacional en un trascendental encuentro que marcará el destino de ambos equipos.

Sin embargo, RPP Deportes pudo conocer que, hasta el momento, no hay garantías para este partido. Si bien esto no implica que el encuentro esté suspendido, fuentes consultadas indican que se esperará hasta el mismo día.

Este medio también pudo conocer que, si bien la Policía no ha comunicado nada a la LIGA 1, los clubes ya están al tanto de que hasta el momento no existen las garantías. Pese a este escenario, se supo que jugar a puertas cerradas no es una alternativa.

Fuentes desde el club Sporting Cristal consideraron que se trata de una situación "normal" y aseguraron que este martes, es decir un día previo al encuentro, están citados a las 3 de la tarde para firmar el acta de garantías.

Sporting Cristal y Universitario de Deportes viven realidades distintas. El cuadro que será local viene de perder ante Alianza Atlético en el calor de Sullana, con lo cual prácticamente se despidió del Torneo Clausura, mientras que los 'cremas' ganaron de local por 2-1 a ADT, con lo cual se mantienen en el primer lugar.

Sin embargo, Sporting Cristal se encuentra en la obligación de ganar para mantenerse en los puestos altos de la tabla acumulada que le permita acceder directamente a la fase de grupos, en tanto que Universitario espera vencer y que Alianza Lima tropiece para acariciar el bicampeonato en el año de su Centenario.

Alex Valera calienta el partido: "Se nos viene una final"

Alex Valera fue el héroe de la jornada para Universitario. Y es que el delantero fue el autor del doblete con el que el club crema le ganó 2-1 a ADT, todo para seguir en la cima del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

En Universitario de Deportes miran a todos por arriba y Alex Valera es su goleador de la temporada (13 goles en la Liga1). Justamente, el atacante peruano declaró luego de lo que fue la victoria merengue de local en el Estadio Monumental U Marathon del distrito limeño de Ate.

"Muy feliz y contento por todo el equipo. Fue uno de los partidos más complicados que hemos tenido de local, pero pudimos sacar un resultado positivo. Dependemos de nosotros mismos y en cada partido que viene tenemos que salir con todo", le dijo Valera a Gol Perú.

Posteriormente, el internacional con la Selección Peruana dio cuenta que todo en el primer equipo de la 'U' tiene la clara meta de ser bicampeón.

"Fue un partido en el que el equipo rival nos jugó de igual a igual. Lo clave es que el grupo está fuerte y unido. Vamos a seguir así", declaró.