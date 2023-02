Los partidos de Sporting Cristal son transmitidos por Liga1 MAX | Fuente: Sporting Cristal

Este fin de semana se viene desarrollando la jornada 6 del Apertura por la Liga1 Betsson, pero de manera incompleta. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) suspendió tres partidos en medio de la controversia por los derechos televisivos. Los duelos que no se jugaron esta fecha son Binacional vs Sporting Cristal, Melgar vs Sport Boys y Alianza Lima vs César Vallejo porque lno habían garantías.

Frente a este panorama, Sporting Cristal y diez clubes más se pronunciaron de manera conjunta para sentar su posición y solicitarle a la FPF que "tomen las medidas necesarias para garantizar el respeto a las normas ya que el incumplimiento de las mismas viene mermando el valor de nuestra competición y por ende afectando directamente nuestros ingresos futuros".

Esto después de enumerar una serie de pedidos que las instituciones deportivas realizaron a la FPF. A continuación el comunicado conjunto de los clubes profesionales, cuyos partidos están siendo emitidos por el canal de Liga1 MAX.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo



Comunicado conjunto

1. Mediante comunicado del 17 de febrero de 2023 informamos que en reunión del día anterior los clubes acordamos solicitar a la FPF lo siguiente: (i) Que suscriba un convenio de indemnidad con los clubes que cubra contingencias referidas a acciones legales por parte del Consorcio Fútbol Perú, (ii) Que informe detalladamente sobre los procesos legales en curso relacionados a estatutos, medida cautelar vigente y otros y (iii) a pedido de un club, que efectúe nuevamente una exposición detallada del nuevo modelo de comercialización centralizado y colectivo.



2. En cuarta reunión del martes pasado, 14 clubes de la Liga 1 hemos sido informados por los abogados internos y externos de la FPF acerca del estado de los procesos legales en curso interpuestos por la ADFP y algunos clubes contra la inscripción de los estatutos 2009 y 2021 (este último convalidado por el TAS) y otras acciones; comunicándonos su convicción absoluta de lograr resultados favorables con base en criterios técnicos legales que fueron expuestos.

3. En concordancia con el punto anterior, la FPF nos ha enviado el proyecto de convenio de indemnidad que garantiza a los clubes su seguridad jurídica y económica frente a potenciales contingencias que puedan generarse a partir de acciones legales del Consorcio Fútbol Perú; documento que estamos evaluando conjuntamente a través de nuestros abogados para su suscripción en la brevedad posible.

4. Asimismo, los 14 clubes hemos sido informados de manera detallada sobre el proyecto de negocio, las estrategias comerciales, la sostenibilidad del proyecto, el respaldo financiero del mismo y demás detalles del nuevo modelo de comercialización de los derechos audiovisuales a cargo de 1190 Sports y del fideicomiso constituido por la FPF para tales fines.

Finalmente, tras haberse confirmado nuevamente la negativa ilegítima de algunos clubes a permitir la producción y transmisión de partidos de la Liga 1, lo que ha generado que la FPF reprograme dichos partidos; los suscritos reiteran con mayor énfasis el pedido a la FPF a que tomen las medidas necesarias para garantizar el respeto a las normas ya que el incumplimiento de las mismas viene mermando el valor de nuestra competición y por ende afectando directamente nuestros ingresos futuros.