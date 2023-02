Yoshimar Yotún | Fuente: Sporting Cristal

Yoshimar Yotún, volante de Sporting Cristal, se refirió a su actualidad en el equipo rimense y sus expectativas para esta temporada tanto en la Copa Libertadores como en la Liga 1 2023. El futbolista de la Selección Peruana indicó en conferencia de prensa que continuará en el club 'celeste' pese a algunos rumores sobre su posible salida.

"Lo de Católica de Chile, es un tema que estoy fuera de eso, estoy enfocado en Sporting Cristal, obviamente no puedo ser ajeno a todo lo que se habló en redes sociales, feliz de que se hayan interesado en mí, pero yo no he estado viendo estas cosas, pienso en estar bien, entrenar y jugar en el torneo. Estoy más enfocado que nunca en Sporting Cristal", indicó Yotún en diálogo con Cristal TV.

Asimismo, Yotún agregó: "Siempre es lindo jugar con Alianza, de eso no hay duda, pero oficialmente lo hemos ganado, no tendríamos por qué jugar, pero a todos nos encanta este tipo de partidos como el resto de partidos de la Liga 1 Betsson".

Sobre su situación actual, el volante indicó: "Me siento bien, tuvo una contractura, pero me he recuperado muy bien, fue un trabajo muy bueno de los fisioterapeutas, estoy al 100% y a la espera de la decisión del profesor".

Por otro lado, se refirió a cómo viene trabajando el plantel bajo el mando de Tiago Nunes: "Hemos tenido tres años estando peleando las instancias finales, empezamos un nuevo ciclo con Tiago Nunes, que tiene otram anera de jugar, otra manera de ver el fútbol, es un DT muy intenso, que su equipo defienda bien y juegue bien y calzó en el equipo con los jugadores ideales, nos hemos adaptado rápido a lo que quiere, estamos ansiosos de poder jugar en la Liga 1, y el domingo será una prueba linda para demostrar lo que hemos entrenado hasta ahora".

Yoshimar Yotún sobre amistosos de la Selección Peruana:

Son dos rivales que vienen de jugar el Mundial, no es una sorpresa, porque el fútbol se ha puesto muy parejo, Marruecos viene dando grandes pasos. Para nosotros que llevamos un par de partidos, enfrentarnos a esta calidad de selecciones será importante para ver dónde estamos y poder seguir con esa hambre de competir y seguir con lo que viene trabajando la Selección en los últimos años