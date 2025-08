Yoshimar Yotún y el drama que vivió con una bacteria que puso su vida en riesgo durante su lesión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Transcurrieron más de 15 meses para que Yoshimar Yotún vuelva a estar en un campo de fútbol. Sporting Cristal goleó la fecha anterior para consolidarse como líder del Clausura, sin embargo, la atención estuvo puesta sobre su capitán, quien reapareció con la camiseta celeste en la Liga1 Te Apuesto después de superar una complicada lesión en la rodilla izquierda.

"Ahora estoy feliz, muy feliz de sentirme útil. Fueron 457 días. He ganado mucha experiencia entendiendo todo y mirando desde afuera. Sentí una ansiedad grande (el día de la lesión), se me adormeció la rodilla", dijo el mediocampista en diálogo con Fútbol en América.

La complicación de Yotún para volver

En Sporting Cristal tenían planificado, en un inicio, la vuelta de Yoshimar Yotún antes de lo que finalmente se dio. ‘Yoshi’ reveló que su regreso se complicó cuando detectaron que una bacteria entró a su cuerpo, la que incluso puso en peligro su vida.

“Yo ya estaba haciendo trabajos de campo. Uno de los días mientras almorzaba me toco la rodilla operada y sentí que estaba mojada. Salió un líquido tipo amarillo. Llamé a los fisioterapeutas a contarles. Me pidieron que limpie la zona luego y empecé a enroncharme, las piernas y la espalda, también me dio fiebre”, detalló.

Yoshimar Yotún indicó que tuvo que internarse por que ingresó a su cuerpo la bacteria estafilococo áureo. “El doctor hizo un punto con la tijera y al abrir se vio un líquido de color chocolate. El problema de esta bacteria es que se come los cartílagos, hay gente que se ha muerto por esto”.

"El médico me dijo que me pude morir. La bactería podía comerse mis cartílagos y subir a la cabeza. Gracias a Dios la infección solo fue en la rodilla y actuaron rápido", añadió.

El pedido de silencio a Sporting Cristal

El capitán celeste también contó que fue un pedido especial suyo al club no dar detalles de su situación.

“Yo entiendo a los hinchas que se la agarren con el club por no decir lo que me pasaba, pero ese fue un pedido mío. De tanta medicina mi riñón empezó a sufrir. Tengo el fútbol metido en la cabeza, pero después de esto mi familia, mis hijos, están por encima de todo”, señaló.

Yoshimar Yotún entró a los 72’ en remplazo de Martín Távara en la goleada sobre Sport Huancayo, donde contribuyó marcando desde el punto de penal. Ahora, el mediocampista de 35 años apunta a estar en la lista de convocados para visitar a Alianza Lima por la cuarta fecha del Clausura.