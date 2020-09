Teddy Cardama: "Le hice una promesa a mi hijo de volver a dirigir y si era al Sport Boys, mucho mejor". | Fuente: Sport Boys

El último miércoles se dio a conocer que Teddy Cardama es el nuevo director técnino de Sport Boys y, al respecto, el entrenador se mostró con mucha expectativa pese a la mala situación por la que atraviesa el equipo.

"A la institución ya la conozco, alguna vez tuve la oportunidad de dirigir al equipo (año 2000). Sé de su historia, de su interna, del enorme grado de pasión que genera su hinchada. Sé el momento que pasa por los resultados y la tabla, cuando uno asume este tipo de responsabilidades es para ayudar a que el equipo crezca", indicó Cardama en diálogo con RPP Noticias.

"No quiero decir que antes no lo hicieron, sino que hay que potenciar estas cosas. Encontré a un plantel con gran disposición para iniciar a trabajar, los jugadores están muy bien cuidados. Están trabajando bien pero en el fútbol se dan este tipo de situaciones. Estamos no para revertirlo, sino para potenciarlo", agregó el entrenador de 54 años.

En tanto a asumir nuevamente el reto de dirigir a la 'rosada', que se ubica en el penúltimo lugar, Cardama especificó dos factores que lo motivaron a volver al Callao.

"El primero es que es un equipo histórico. Me tocó dirigirlo en el 2000, en la segunda parte, luego de una gran campaña que se hizo en la primera parte con Ramón Mifflin. Llegué y se pudo ratificar lo que ya habían hecho, posicionando al equipo en una buena situación y ese fue el último año que Boys va a la Libertadores", sostuvo el exfutbolista.

"El segundo tiene que ver con la promesa que me pidió que le hiciera Teddycito, mi hijo, antes de partir físicamente. Él es hincha confeso de Boys. La primera vez que fui a dirigir al Sport Boys él me lo pidió, fue un pedido suyo. Era un hombre, un niño, que iba a la tribuna y una semana antes de partir me dijo que vuelva al fútbol, a dirigir, y si es al Boys mucho mejor. Eso también me impulsó a estar acá", agregó el entrenador.

Como se recuerda, Teddy Cardama Gallardo, entrenador de fútbol e hijo del actual técnico de la 'rosada', falleció el último abril a causa de leucemia y dejó a todo el fútbol peruano en luto.

Por su parte, el conjunto 'chalaco' tuvo este jueves su segundo entrenamiento al mando de Cardama y, por la tarde, concentrará para enfrentar a Deportivo Municipal este viernes 25 de setiembre a las 6:00 pm en el estadio de San Marcos.