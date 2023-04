Tiago Nunes sigue siendo DT de Cristal: "Hablé con Yotún y otros jugadores que fueron a mi casa a pedirme que me quede"

Tiago Nunes sigue al mando de Sporting Cristal. El técnico brasileño confirmó en conferencia de prensa que seguirá siendo técnico del cuadro celeste y confía a muerte en el proyecto que tiene el club.

El DT negó haber renunciado a su cargo y también descartó que tenga problemas con algunos jugadores del club.

"Puse mi cargo a disposición porque pensé que era el momento de hacer un cambio para ayudar al club. Pensé en un bien mayor para el club, para que pueda haber un cambio inmediato para intentar mejorar. Creo a muerte en este proyecto, creo en lo que estamos haciendo", mencionó Tiago Nunes.

"El presidente no aceptó que yo saliese, me dijo que era importante. Tuve una charla con Yotún y con otros jugadores que hasta fueron a mi casa a pedirme que me quedase para que sepan lo importan que soy para el proyecto. Me sentí totalmente respaldado y soy técnico de Sporting Cristal. Nunca renuncié, solo puse mi cargo a disposición", finalizó el estratega brasileño.

El origen de la discución

Tiago Nunes también habló del enfrentamiento que se vio en la cancha tras el empate de Sporting Cristal ante César Vallejo.

"Hubo una discusión con los jugadores porque teníamos un acuerdo de saludar a la gente, pero hubo muchos insultos por parte de la hinchada durante el entrenamiento y partido. Entonces decidimos que no íbamos a saludar en forma de protesta; sin embargo, no hubo un acuerdo y me fui. Esto no tuvo nada que ver con que luego pusiera mi cargo a disposición", sentenció el entrenador brasileño.





