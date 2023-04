Sigue en la Florida. La dirigencia de Sporting Cristal logró convencer al brasileño Tiago Nunes para que se mantenga como entrenador del cuadro celeste a pesar de que presentó su renuncia después del partido que terminó con un empate 1-1 ante César Vallejo por el Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson.

Nunes discutió en plena cancha con Yoshimar Yotún, quien se mostró enérgico por el impasse suscitado el viernes ante la atenta mirada de los hinchas celestes en el estadio Alberto Gallardo. Pese a este incidente, el DT brasileño de 43 años cambió de decisión y continuará en el banquillo de Cristal.

De esta manera, Tiago Nunes dirigirá a Sporting Cristal este martes el enfrentamiento ante The Strongest de Bolivia por la jornada 3 del Grupo D de la Copa Libertadores.

Al margen del triunfo ante Alianza Lima por walkover, Cristal bajo la batuta de Nunes ha disputado 16 partidos en 2023 con 5 triunfos, 7 empates y 4 derrotas.

Nunes dirigió práctica de Cristal

Con la atentada mirada de Tiago Nunes, los jugadores de Sporting Cristal entrenaron esta mañana en el Estadio Nacional, recinto que albergará en el choque copero contra The Strongest.

En esta jornada los hinchas de Cristal irrumpieron el entrenamiento para increpar por los malos resultados que atraviesa el club, siendo uno Yoshimar Yotún uno de los más señalados.





La palabra de Renato Solís sobre Tiago Nunes

De otro lado, uno de los que habló tras la igualdad de Cristal en el Alberto Gallardo por la fecha 14 del Torneo Apertura fue el portero Renato Solís.

El guardameta rimense manifestó que su conjunto le dará vuelta al momento irregular que tienen, y que por ello aguarda que su hinchada los apoye para lo que viene.

"Hay que apoyar al equipo y tener paciencia. Hace un mes clasificamos a la Fase de Grupos de la Libertadores. Hicimos las cosas bien, hoy andan mal, aunquen podemos revertir esto", indicó.

Posteriormente, en conferencia de prensa, fue consultado sobre los reclamos de los fanáticos de Sporting Cristal en el duelo contra Vallejo en condición de local.

"No creo que estemos en crisis. Los insultos no influyen, lo que diga la hinchada a mis compañeros. Metimos, pero el resultado no se nos ha dado", dijo el arquero de Sporting Cristal.





