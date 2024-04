'Tunche' Rivera tras la victoria de Universitario: "Se vio el cansancio, pero ganar era lo importante"

La cima vuelve a pintarse de crema. Universitario de Deportes venció 1-0 a Alianza Atlético en el Estadio Monumental para colocarse otra vez como líder del Torneo Apertura en la Liga 1 Te Apuesto 2024. El equipo merengue consiguió una victoria más en el certamen gracias al gol convertido desde el punto de penal por Yuriel Celi.

Después de lo que significó el desgaste físico de mitad de semana ante Liga de Quito (2-1) en la Copa Libertadores, el entrenador Fabián Bustos optó por presentar frente a los de Sullana un cuadro con rotaciones, aunque entre los titulares mantuvo a José Rivera.

“Ganamos, que era lo más importante. Igual se ve el cansancio del equipo, que es normal, pero pudimos sacar un buen resultado. El partido que jugamos contra Liga de Quito fue muy difícil, supimos remontar, y en este cotejo lo importante era ganar y fue lo que conseguimos”, declaró el popular ‘Tunche’ tras la victoria de la ‘U’.

RPP Depotes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

José Rivera titular en Universitario

José Rivera fue titular por primera vez con Universitario en el año por el Torneo Apertura, tras estrenarse unos días atrás en el once inicial en la Copa Libertadores. El ‘Tunche’ tuvo una ocasión para convertir contra Alianza Atlético, pero no pudo continuar en su senda goleadora. El delantero afirmó no sentirse titular indiscutido.

“Tengo mis compañeros que están bien preparados como todos los delanteros y si a mí me toca entrar o arrancar, lo principal es colaborar con el equipo”, aseguró.

Por otra parte, Rivera dijo estar “feliz” por ser considerado en el equipo ideal de la semana en la Copa Libertadores tras su doblete contra LDU. “Esto lo tomo como una inspiración para seguir trabajando”, mencionó.

Universitario visita a Junior

La ‘U’ (24) recuperó el primer lugar del Torneo Apertura en la Liga 1, a la espera del partido de Sporting Cristal (22) frente a Sport Huancayo en el Alberto Gallardo. Mientras tanto, cambia el foco otra vez a nivel internacional, pues el martes 9 de abril visita en el calor de Barranquilla a Junior.

El ‘Tiburón’ debutó en la Copa Libertadores ganándole 1-3 a Botafogo en Río de Janeiro. Universitario concentró tras el duelo con los ‘churres’ y este sábado vuelve a los trabajos, antes de su viaje a Colombia previsto para el lunes.

Podcast recomendado Alberto Fujimori: 32 años del autogolpe del que hoy se sigue hablando El 5 de abril de 1992 marcó el régimen de Alberto Fujimori al disponer el cierre del Congreso y tomar el control de las instituciones autónomas del país. Recordemos el contexto y las consecuencia de la medida que interrumpió nuestro orden democrático y constitucional pero que para algunos resultó necesario para salir de la crisis económica y política de entonces. Informes RPP | podcast Alberto Fujimori: 32 años del autogolpe del que hoy se sigue hablando

Con la nueva calculadora de RPP Deportes podrás descubrir quién será el nuevo campeón nacional. Ingresa al link, coloca tus pronósticos y tendrás la tabla de posiciones actualizada en tiempo real.