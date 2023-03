Unión Comercio vs. Sport Huancayo abrirá la jornada del domingo.

Aunque debían medirse el sábado, el cierre del aeropuerto de Jauja, por intensas lluvias, obligó a que el encuentro sea reprogramado. Ahora, Unión Comercio y Sport Huancayo se enfrentarán este domingo 12 de marzo, por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga1 Betsson 2023.

El Municipal Carlos Vidaurre García, de Tarapoto, será el escenario del encuentro programado a partir de las 11:00 am. Mientras que los dirigidos por Jesús Oropesa llegan de caer por 2-1 ante Cusco FC, la visita goleó por 4-0 a la Academia Cantolao en su último partido.

Ahora, ambos, con seis unidades en el campeonato local, se verán las caras para intentar sacar ventaja y escalar en la tabla de posiciones. Para este encuentro, los locales no podrán contar con Willy Diaz, quien fue expulsado en su último duelo del torneo peruano. Por su parte, el 'Rojo Matador' no tiene suspendidos.





¿Cuándo y a qué hora juega Unión Comercio vs. Sport Huancayo?

Unión Comercio y Sport Huancayo chocarán el domingo 12 de marzo. El encuentro entre ambas escuadras está pactado a las 11:00 am. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Municipal Carlos Vidaurre García de Tarapoto.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Unión Comercio vs. Sport Huancayo?

El partido por la fecha 8 de la Liga1 Betsson 2023 EN DIRECTO será transmitido por Liga1 Max, canal 604 y 1604 de DirecTV.

Unión Comercio vs. Sport Huancayo: horarios en el mundo

México - 10:00 a.m.

Perú - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Venezuela - 12:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m

Chile - 1:00 p.m

Uruguay - 1:00 p.m.

Paraguay - 1:00 p.m

Brasil - 1:00 p.m.

España - 5:00 p.m.