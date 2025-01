"No me dieron permiso": Alberto Quintero explicó por qué no jugará en la Noche Crema 2025 ante la 'U'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Quedan menos de diez días para el rencuentro de Universitario de Deportes con su hinchada. Los aficionados aguardan la presentación del plantel en la Noche Crema 2025, donde sostendrán un amistoso internacional contra la Selección de Panamá. En la previa se aguardaba que en el elenco canalero se tome en cuenta a Alberto Quintero, no obstante, el delantero no forma parte de la convocatoria oficial.

Alberto Quintero, quien jugó en Universitario durante seis temporadas, explicó por qué no será parte de la próxima Noche Crema, precisando que sí había sido considerado.

“Hubo un llamado. Tuve una conversación con Plaza Amador, equipo al que me debo hoy. Ese no es un partido de fecha FIFA, Plaza no tiene la obligación. Plaza me lo comunicó, pero no me dieron el permiso”, declaró.

‘Chiquitín’ Quintero llegó a la ‘U’ en 2017 y se mantuvo en la plantilla merengue hasta el 2022. Con un subcampeonato durante su paso, el futbolista de 37 años en la actualidad pertenece al club panameño Plaza Amador.

“A mí me vendría bien enfrentar a un equipo como la crema, Universitario, que me dio 6 años de satisfacción. La hinchada ha estado siempre pendiente. Casi a diario recibo mensajes de los aficionados, ellos hubiesen querido que yo me retirara allá”, contó.

Alberto Quintero sí fue considerado por el técnico Thomas Christiansen para medirse a la ‘U’, aunque para los partidos oficiales de la Selección de Panamá no es citado desde el 2023.

“Yo no pierdo la esperanza y ni me he retirado todavía. Tal vez es por la edad. Tendrá sus motivos de por qué no me convoca. Yo eso lo respeto, no tengo ningún problema con Thomas. Los jugadores que están hoy en la selección lo están haciendo muy bien”, dijo.

La actualidad de Alberto Quintero

Alberto Quintero disputó más de 170 partidos oficiales durante su ciclo en Universitario, alcanzando un total de 36 goles. Tras no continuar en Ate, pasó a las filas de Cienciano. Anteriormente estuvo en el fútbol español, en Colombia, México y Estados Unidos.

En 2024 retornó al fútbol panameño siendo fichado por el Plaza Amador, cuadro en el que se ganó la titularidad en la última campaña.