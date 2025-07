"Habla ahora o calla para siempre": así reaccionó Jorge Fossati ante la posible salida de Rodrigo Ureña

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes, habló con la prensa sobre el duelo ante Comerciantes Unidos en el arranque del Torneo Clausura 2025. Además, se refirió ante la posibilidad de que Rodrigo Ureña acepte una oferta de un club extranjero.

"Mi reacción ante esa posibilidad es que si es bueno para el jugador y para Universitario, desde el punto de vista económico, yo no puedo hacer otra cosa que desearle lo mejor. Lo único que he pedido es que la decisión sea tomada aceleradamente porque no puedo esperar al último día del periodo de pases para ver qué hacemos. Se decide ahora o punto", dijo el entrenador.

A continuación, se sinceró y dejó en claro que el caso Ureña debe decidirse lo más pronto posible. “No puedo esperar al último día del periodo de pases para ver qué hacemos. Se decide ahora o punto. Habla ahora o calla para siempre”, agregó.

"No es tan extenso el plantel, hay competencia interna. Los refuerzos no se traen porque no tengo quien juegue ahí, se traen como refuerzos", puntualizó.

Para finalizar, Fossati señaló que Ureña aún no le comunica sobre la oferta que maneja del exterior. "Esto lo sabíamos desde la semana pasada y en el último partido Rodrigo jugó sin ningún tipo de contemplación o cuidado especial. Es de los tipos que si no está para jugar, él viene y te lo dice. Por ahora no me ha manifestado nada, yo cuento con él", culminó.

Universitario sí podría fichar un extranjero



RPP pudo conocer que en caso Rodrigo Ureña juegue en el arranque del Torneo Clausura y luego fiche por un club del extranjero, Universitario aún podrá contratar un extranjero para cubrir su cupo. Eso sí, debe hacerlo antes que cierre el libro de pases que acaba el 18 de agosto.