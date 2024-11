VOTA AQUÍ: ¿Cómo calificas la temporada 2024 de Alianza Lima tras quedarse sin el título?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En La Victoria, el discurso que se sostenía es que la temporada 2023 era una de lecciones para no decaer en el aspecto deportivo. La exigencia para el año siguiente nuevamente apuntaba al título en la Liga 1, pero se le agregaban los aspectos de que Alianza Lima quería recuperarse de la final perdida ante su máximo rival y que ese oponente atravesaría un año especial en el 2024, el de su centenario.

Sin las contrataciones rimbombantes del curso anterior, Alianza Lima fijó su atención en futbolistas ‘más adaptables’ al plan de su nuevo comando técnico, el que trató de construir un proyecto de juego que logró plantear dificultades a sus rivales en la Copa Libertadores, pero que no logró evitar ser el último de su grupo o el no ganar ningún partido, cuando el contexto no le era desfavorable.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

En esa alternancia entre Libertadores y Apertura marchó el ciclo de Alejandro Restrepo, con Bruno Marioni y Néstor Bonillo como cabezas visibles del área deportiva. El segundo de ellos dejó la institución para marcharse con Ricardo Gareca a Chile, mientras que Marioni afrontaba la reintegración de Carlos Zambrano, la elección de Jeriel De Santis por la lesión de Pablo Sabbag.

Alianza quedó siete puntos detrás de Universitario y Sporting Cristal en el Apertura 2024, aunque con un registro todavía más resaltante de haber perdido contra los siete primeros de la clasificación. En la primera mitad del año, no ganó ninguno de los denominados partidos fuertes.

Tras Restrepo se eligió a Mariano Soso. De un técnico con éxito local, pero afrontando su primera experiencia internacional, se optó por uno que tuvo un paso por el fútbol peruano con un título incluido.

Frente a una sola competencia por delante, el Torneo Clausura, Alianza Lima apostó por la contratación de Paolo Guerrero, cuando ya tenía como goleador a Hernán Barcos, a un recuperado Sabbag, a los recientemente fichados Matías Succar y Kevin Quevedo, además de la alternativa del juvenil Víctor Guzmán. Una sobrepoblación para el puesto de centrodelantero, mientras la plantilla ya no contaba ni con Kevin Serna ni Gabriel Costa, futbolistas de otras características.

Participa

Aun así, Alianza Lima sacó adelante el Clausura, llegando hasta la última jornada con la posibilidad de ganarlo y solo finalizar un punto detrás de la ‘U’. Dicha mejora en cifras, no obstante, mantuvo el hecho de no poder frente a los cremas, Cristal, Melgar ni Cusco. A todos ellos los enfrentó en Lima y Alianza se quedó nuevamente sin ganar los partidos claves.

El resultado de este recorrido, que prácticamente quedó a la sombra por la chance de llegar a los play offs consiguiendo el Clausura, se expresó en la Tabla Acumulada: Alianza Lima terminó en el cuarto puesto de la Liga 1 Te Apuesto 2024, la clasificación más baja de los últimos cuatro años.

Alianza estará en la Copa Libertadores 2025, pero participará en la fase 1, con toda la dificultad que le conlleva a los elencos peruanos tratar de superar dicha instancia intentando llegar a la fase de grupos. Las lecciones del curso pasado no tuvieron la respuesta esperada en La Victoria desde lo deportivo y esto abre puertas a plantearse un cambio de mando que apunta directamente a una renovación institucional.