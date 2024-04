Universitario buscar alargar importante racha en el Monumental en duelo ante Alianza Atlético

Tras vencer a LDU de Quito en Copa Libertadores, Universitario de Deportes llega con la moral al tope para afrontar el compromiso contra Alianza Atlético en el Monumental de Ate, en un duelo correspondiente a la jornada diez del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Los cremas necesitan el triunfo para volver al liderato, que hoy en día lo ocupa Sporting Cristal.



Universitario se encuentra en un buen nivel y los números hablan por sí solos. Ya registra 21 partidos sin conocer la derrota jugando con su hinchada en el Monumental. Su última caída sucedió frente a su clásico rival, Alianza Lima, el 19 de febrero del 2023. Tras el choque con los íntimos, el invicto se mantiene hasta este momento.



El arranque de esta gran racha comenzó en el encuentro ante Melgar, el 5 de febrero del 2023. Los jugadores de la 'U', en ese entonces dirigidos interinamente por Jorge Araujo, se reencontraron con el triunfo en casa por el mínimo marcador después de un error de Alejandro Ramos, que anotó en su propia arco. Desde esa fecha mucha agua pasó por el puente y el Monumental se convirtió en un fortín.

En la actual temporada, Universitario continuó por su senda de buenos resultados y lleva cuatro triunfos en igual números de partidos: venció a Atlético Grau, Melgar, Sport Huancayo y Cusco FC. ¿Alianza Atlético será el próximo?

El invicto de Universitario en el Monumental en Liga 1:

U vs. Melgar (1-0)

U vs. ADT (3-1)

U vs. Cienciano (3-0)

U vs. Atlético Grau (2-1)

U vs. Sporting Cristal (2-0)

U vs. César Vallejo (4-0)

U vs. Cusco FC (1-0)

U vs. Alianza Atlético (2-0)

U vs. Unión Comercio (2-0)

U vs. Mannucci (3-0)

U vs. Binacional (1-0)

U vs. Deportivo Garcilaso (1-1)

U vs. Deportivo Municipal (1-0)

U vs. Sport Boys (3-0)

U vs. UTC (3-0)

U vs. Sport Huancayo (2-0)

U vs. Alianza Lima (1-1)

U vs. Atlético Grau (1-0)

U vs. Melgar (2-0)

U vs. Sport Huancayo (2-0)

U vs Cusco FC (1-0)

Así fue el gol de Alex Valera a Cusco FC. | Fuente: Gol Perú

Universitario vs Alianza Atlético

Universitario de Deportes recibe este viernes a Alianza Atlético en encuentro correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024.

El partido se jugará en el Estadio Monumental, desde las 8:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN VIVO por GOLPERU. También se podrá escuchar EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP por Audioplayer. Las incidencias del partido se puede seguir ONLINE por RPP.pe.

Tabla de posiciones del Apertura por la Liga 1 Te Apuesto 2024