Jean Ferrari: "Hemos enviado una carta a la Federación solicitando la suspensión del estadio de Matute"

El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se pronunció respecto a la frustrada premiación del club crema como campeón de la Liga 1 Betsson 2023 tras derrotar a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. La ceremonia no se realizó debido al apagón que se dio en el recinto apenas el árbitro Edwin Ordóñez dio por finalizada la contienda.

“Lamentar lo sucedido, porque se ha expuesto a una situación que debería ser de felicidad y festejo, llevándola a un plano de inseguridad. Sale un representante del club (Alianza Lima) y luego las autoridades salen a desmentirlo, entonces deja cosas en el tintero para analizar y una denuncia de oficio del Ministerio Público a raíz de esto. No pasó nunca en la historia del fútbol peruano y se ha podido convertir en una tragedia. Tienen que haber responsables, personas que deben asumir este problema, porque dejó de ser un evento deportivo”, declaró la autoridad merengue en diálogo con La Rotativa del Aire.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Pedido de sanción para el estadio de Alianza Lima

Jean Ferrari hizo énfasis en las declaraciones del delegado de Alianza Lima, Héctor Ordóñez, quien manifestó que el apagado de las luces fue una decisión que “no correspondió” a los íntimos.

“Tenemos todo con grabaciones. Ellos han medito mucha gente de su seguridad, incluso algún directivo intentando no dejar que nuestros futbolistas no den la vuelta olímpica tradicional luego de ganar un campeonato nacional. El que la barra haya lanzado bengalas dentro del campo, el que hayan estado expuestos nuestros futbolistas, ya que algunos barristas ingresaron al campo de juego para agredir. Esto ha sido, al parecer, porque todo te hace pensar que ha sido premeditado. Si no gano, nadie gana, nadie festeja”, remarcó.

“La información que tengamos que dar, se la brindaremos a las autoridades, porque todo ya está dentro de un proceso abierto. La policía ha sacado un comunicado y señaló que ellos no tienen la responsabilidad de nada por haber apagado las luces”, añadió el administrador respecto a la situación controversial tras la conquista de Universitario en la Liga 1.

Asimismo, Jean Ferrari detalló que la ‘U’ elevó el pedido de castigo ante la Federación Peruana de Fútbol sobre el estadio Alejandro Villanueva.

“Tenemos videos, hay declaraciones con dirigentes que intentaron neutralizar nuestra tradicional vuelta olímpica. Hemos enviado ya una carta a la Federación solicitando la suspensión de ese estadio y estamos dispuestos a que la Fiscalía venga a solicitar nuestra declaración para que tenga la información correspondiente para la investigación”, dijo.

Descentralizado Jean Ferrari sobre el apagón en Matute: "Todo te hace pensar que ha sido premeditado"

Universitario y su premiación en el Monumental

Tras no recibir el trofeo de la Liga1 2023 en Matute, Universitario resolvió -en conjunto con la Liga Profesional- que la premiación se llevará a cabo el domingo 12 de noviembre en el Estadio Monumental.

“A raíz que no se pudo celebrar y festejar como correspondía, hemos actuado rápido y con nuestros sponsors vamos a hacer las celebraciones correspondientes con la Liga1. Será el domingo a las 3:00 p.m. en el Estadio Monumental. Las entradas serán muy cómodas para el público y salen a la venta desde hoy. Va a ser una gran fiesta, hemos esperado 10 años este título y lo hemos conseguido de forma contundente”, finalizó Jean Ferrari.

NUESTROS PODCASTS

De Junín para el mundo: atletas huancaínos ganadores en los Panamericanos 2023

Christian Pacheco, Kimberly García, Evelyn Inga y Luz Mery Rojas Llanco han conseguido destacar y lograr medallas en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, dejando el nombre del Perú en alto. Conozcamos a través de este informe como se desarrollaron como profesionales hasta llegar a la gloria.