Hernán Barcos y Josepmir Ballón felicitaron a los jugadores de Universitario por el título en la Liga 1 [VIDEO]

Universitario de Deportes salió campeón en Matute, tras vencer 2-0 a Alianza Lima. En ese ambiente de festejo, algunos jugadores del cuadro blanquiazul no dudaron en felicitar a sus rivales, en medio del apagón que ocurrió tras el pitazo final.

Hernán Barcos se mantuvo en la cancha y abrazó efusivamente al central paraguayo William Riveros. A continuación, hizo lo propio con Edison Flores y con otros jugadores de la 'U', que agradecieron el gesto del 'Pirata'.

De igual manera, el capitán de Alianza, Josepmir Ballón, también saludó a los dirigidos por Jorge Fossati, especialmente a Aldo Corzo, quien lloró luego que Universitario lograra el título, tras diez años de sequía.

Recordemos que Universitario empató 1-1 ante Alianza en el Monumental y, en la vuelta, volvió a ser superior, al ganar con goles de Edison 'Orejas' Flores y Horacio Calcaterra.

Hernán Barcos entre los jugadores de Universitario.

¿Por qué se apagaron las luces de Matute?

Las luces del coloso de La Victoria se apagaron tras el pitazo final del partido. Al respecto, Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima, dio su versión de lo ocurrido.

“Esas decisiones no nos corresponden a nosotros. Que no haya premiación. Apagar las luces. No es una decisión del club”, señaló Ordóñez.

“Ustedes se van a enterar la realidad y se va a entender cuál fue el motivo, la decisión que tomaron las autoridades”, agregó.

