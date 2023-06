Carlos Compagnucci sobre enfrentar a Universitario: "Será lindo, nunca estuve en el Monumental del otro lado"

El argentino Carlos Compagnucci es el nuevo entrenador de Alianza Atlético, con el que acordó un vínculo hasta el 2024 y su primer reto será el próximo Torneo Clausura, en una Liga 1 Betsson donde los de Sullana marchan en la decimotercera casilla del acumulado.

El entrenador llegó al país este jueves, trasladándose junto a su comando técnico hasta Piura para comenzar su trabajo con los ‘churres’. Carlos Compagnucci vuelve al fútbol peruano tras su segunda etapa en Universitario de Deportes, en el que solo dirigió cuatro jornadas del Apertura 2023.

“Tuve conversaciones con dos clubes del Perú, pero como no podía dirigir en el Apertura me dijeron que entrene y que dirija otra persona, pero no me pareció bien. Hasta que el fin de semana pasada llegó la llamada del presidente Lander Aleman, hablamos poco tiempo y llegamos a un buen acuerdo para iniciar este proceso”, detalló el estratega.

Carlos Compagnucci vs. Universitario

El debut de Carlos Compagnucci al frente de Alianza Atlético será el domingo 25 de junio ante Sport Boys en Piura y en la jornada siguiente tendrá que visitar a Universitario en el Estadio Monumental, en la que será la vuelta del DT argentino al recinto de Ate.

“Va a estar bueno, va a estar lindo. Nunca estuve en el Monumental del otro lado. Mantengo contacto con mucha gente de la ‘U’, pero como pasa en estos casos uno siempre va a querer ganar y hoy en mi situación para Alianza Atlético”, indicó Compagnucci a ‘Willax Deportes’.

El técnico indicó que recibió la llamada de José Carvallo, arquero de la ‘U’, cuando se concretó esta semana su incorporación a Alianza Atlético.

“Hablé con José Carvallo. Tengo una muy buena relación, es una persona frontal, que dice lo que piensa. Es una persona inteligente, siempre he tomado en cuenta sus opiniones para todo. Lo conozco desde mi primera época, en 2005, cuando estaba como segundo arquero. Es una buena relación, lo considero casi mi amigo”, dijo.

Compagnucci y su regreso al fútbol peruano

Carlos Compagnucci dirigió a Universitario durante la temporada 2005. Regresó el año pasado y logró clasificar al cuadro crema a la Copa Sudamericana, tras luchar por el Clausura de esa campaña. En el 2023, debutó con goleada frente a Cantolao (4-0), pero las derrotas consecutivas ante Unión Comercio, Alianza Lima y Mannucci impulsaron su renuncia.

"No me gustó lo que me pasó en el inicio de torneo con la 'U'. Me fui dolido, pero por mí, no con alguien más, y ante estas situaciones quería volver al fútbol peruano y demostrar mi capacidad. Uno nunca sabe dónde puede tener esa cuota de suerte para dar el golpe. Me ilusiona y estoy agradecido a la gente que me da la oportunidad de trabajar", finalizó el argentino.

