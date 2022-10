Carlos Compagnucci: "Roberto Mosquera es uno de los mejores entrenadores de la Liga 1" | Fuente: Universitario

Universitario de Deportes venció por 3-0 a Carlos A. Mannucci este miércoles en el Estadio Monumental, con lo que se mantiene en la lucha por el título del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

El entrenador crema, Carlos Compagnucci, resaltó la racha de su elenco, que lleva ocho jornadas sin derrotas y aseguró que seguirán dando pelea por el campeonato.

“Creo que estamos en un buen momento, de remontadas, llevamos varios partidos haciéndolo. Tuvimos un pequeño traspié en la anterior fecha. El equipo está fuerte, creemos. Sabemos que todos los partidos debemos buscar, tratar de ganar. Es complicado lo que viene, pero también tenemos la posibilidad de descontar ante los clubes que están arriba nuestro, nos agarra en un buen momento. Ganamos hoy con autoridad el partido”, afirmó el argentino en rueda de prensa.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Universitario visita a Sporting Cristal en duelo clave por el Clausura

Piero Quispe anotó en la goleada 3-0 de Universitario ante Mannucci | Fuente: Liga 1 | Fotógrafo: Andrés Lino

Universitario llegó al tercer lugar del Torneo Clausura con 27 puntos, cuatro unidades por debajo del líder Sporting Cristal, su rival en la próxima fecha. Carlos Compagnucci elogió a su par, Roberto Mosquera, y aseguró que los ‘cremas’ llegarán al duelo en “buen momento”.

“Vamos a enfrentar a un gran equipo, que no solo en este torneo, sino el anterior hizo una muy buena campaña. Tienen a un entrenador que hace mucho tiempo que está ahí y esa es una ventaja. Yo considero a Roberto Mosquera uno de los mejores del torneo. Estos partidos no tienen que ver mucho cómo llegamos. Estamos en buen momento, no podemos especular con eso, esperamos sea un buen espectáculo, el grupo dará lo máximo para conseguir lo máximo, a pesar de que no dependamos solo de nosotros”, remarcó.

¿Universitario con bajas ante Sporting Cristal?

Nelson Cabanillas vio una tarjeta amarilla ante Mannucci y quedó suspendido para el duelo ante Sporting Cristal. Iván Santillán, el otro lateral, está lesionado y no llegará al cotejo.

“Nos gustaría tener a todo el plantel para el próximo partido. Encontraremos soluciones para remplazar a Cabanillas. Iván Santillán no ha podido entrenar en las últimas dos semanas por una dolencia y no está en condiciones para reaparecer. En este momento no está”, afirmó el DT.

Asimismo, el técnico se refirió a Alberto Quintero, que dejó el cotejo contra Mannucci por lesión.

“Alberto tuvo una pequeña contractura, no se sintió cómodo para seguir. No era necesario arriesgar hasta que le pase algo grave. Decidimos que pare para cuidarlo, más allá de si llega o no ante Cristal. Esperaremos a cómo evoluciona el próximo partido”, concluyó.





NUESTROS PODCASTS

¿Qué es la auto experimentación y cuál fue la contribución a la medicina de Daniel Alcides Carrión?

Daniel Alcides Carrión, estudiante de medicina peruano, a finales del siglo XIX se autoinocula con la sangre de un botón verrugoso con el objeto de comprobar varias hipótesis que se habían planteado en torno a la Verruga Peruana y la Fiebre de Oroya. Con la autoinoculación Carrión logra comprobar que las mencionadas enfermedades, constituían una unidad nosológica con dos formas clínicas claramente diferenciadas.