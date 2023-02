Piero Quispe anotó tres goles en la temporada pasada. | Fuente: Univesitario

Universitario de Deportes arrancó la Liga 1 2023 con un importante triunfo por 4-0. Un importante estreno que dejó varias protagonistas como Alex Valera, Martín Pérez Guedes y Luis Urruti. El otro lado de la moneda es la ausencia de Piero Quispe en el once inicial, del duelo que se desarrolló a puertas cerradas en el estadio Monumental.

Este miércoles, el entrenador Carlos Compagnucci se refirió sobre el caso de Piero Quispe que ahora tiene más competencia en su posición como Pérez Guedes, que anotó un gol ante el cuadro chalaco.

"Al incorporarse una semana tarde. le costó un poco, pero no sale del equipo la fecha pasada no por esto específicamente, los que mejor estaban para esa primera fecha son los que iniciaron. Me pareció que en la pretemporada y en los partidos amistosos los que mejor forma han tenido eran esos once. Pero no quiere decir que el próximo partidos jueguen esos once", señaló en conferencia de prensa.

“No soy de la idea de que equipo que gana no se toca, pero sí uno intenta mantener una base, se va dando naturalmente. Si para un partido necesito jugadores de otras características, lo haría. Mis jugadores lo saben", agregó.

Números de Piero Quispe

Piero Quispe, que podría volver al titularato en el duelo ante Unión Comercio, lleva cinco goles con la camiseta de Universitario. En la temporada 2022 fue titular y uno de los mejores jugadors del cuadro crema.

Carlos Compagnucci en conferencia de prensa en Campo Mar 'U'. | Fuente: RPP - Andrea Closa

Pérez Guedes: "Es lindo empezar ganando"

Universitario de Deportes goleó por 4-0 a Academia Deportiva Cantolao por la fecha 3 de la Liga 1 Betsson 2023 y Martín Pérez Guedes, jugador del equipo 'crema' y autor de uno de los goles de la victoria, se refirió a este importante triunfo en el debut del torneo.

"Es lindo empezar ganando, nos estamos conociendo de a pocos, es un grupo nuevo, trataremos de seguir mejorando e ir día a día y partido a partido", indicó el mediocampista 'merengue'.

Asimismo, Pérez Guedes agregó: "Después de casi 9 semanas de pretemporada volver a jugar y empezar de esta manera es bueno, hay que seguir trabajando y mejorando".

En tanto a jugar a puertas cerradas, Pérez Guedes sostuvo: ""Esperemos que para el próximo partido ya puedan estar".





