César Inga se emocionó por apoyo de sus padres y recordó a Fabián Bustos tras ganar el Torneo Apertura

Universitario empató 0-0 ante Los Chankas y se coronó como ganador del Torneo Apertura 2025. En medio de los festejos, César Inga dejó sus impresiones sobre su primera conquista con el bicampeón nacional.

Inga, además, no ocultó su emoción por la presencia de sus padres en el estadio Monumental. "Muy feliz, muy emocionado. Un sueño hecho realidad, tener a mis padres arriba en la butaca. No tengo palabras para describir este momento", apuntó a RPP.

"Sí, mi papá es muy hincha, tiene un tatuaje en la mano. La verdad, agradecido a mi papá por inclinarme a esta institución, me llevaba a los partidos cuando la 'U' iba a jugar en Chimbote. Muy agradecido con Dios por tener unos padres maravillosos, que siempre me apoyan y me aconsejan", agregó.

El futbolista de 23 años llegó en silencio esta temporada y a base de esfuerzo, y buenas actuaciones, se consolidó como titular desde la etapa del entrenador argentino Fabián Bustos.

César Inga y su palabra para RPP. | Fuente: RPP - Andrea Closa

Recordó a Fabián Bustos

Inga señaló que recibió el consejo del DT Bustos. Por ello, continuó trabajando hasta ser uno de los elegidos en el once titular de la 'U'.

"Sí, cuando yo llegué, dije que vine a aprender a seguir mejorando. Cuando el profesor Bustos estaba aquí me dijo que trabaje, que la oportunidad va a llegar y no me desanimé, seguí trabajando y la oportunidad se me dio y supe aprovecharla", manifestó.

Para finalizar, indicó que prefiere jugar como extremo izquierdo luego de pasar por distintas posiciones en el cuadro crema.

"Yo he jugado toda mi vida como extremo izquierdo, pero donde me ponga el 'profe', por adentro o como stopper siempre voy a tratar de dar lo mejor", culminó.