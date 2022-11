Adrián Fernández llegó esta temporada a la Liga1. | Fuente: Liga1

En época de mercado de pases, son muchos los nombres que distintas instituciones manejan para reforzar sus planteles. El caso de Universitario de Deportes no es la excepción. Algunos porque son ofrecidos y otros porque interesan al cuerpo técnico y a la directiva.

Ese es el caso de Adrián Fernández, centrodelantero de Alianza Atlético que está en el radar de la institución crema. Aunque aún no existe una propuesta concreta, RPP conoció que es un futbolista que agrada en la interna.

El paraguayo de 30 años llegó esta temporada al fútbol peruano, para defender la camiseta de Alianza Atlético. En la Liga1 2022, el atacante hizo nueve goles en 26 partidos. Fue titular en 25. Uno de los tantos fue a Universitario, en el 2-2 en Sullana. Además, dio dos asistencias.

Previamente, pasó por Portuguesa (Venezuela), Racing (Uruguay), UAI Urquiza (Argentina), Almagro (Argentina), Sportivo Luqueño (Paraguay), Independiente Rivadavia (Argentina), Libertad (Paraguay), Quilmes (Argentina) e Independiente (Argentina).

El nombre de Adrián Fernández es uno que maneja el club merengue, pero no el único. La directiva también busca centrodelanteros extranjeros que militen fuera de Perú y que calcen con el presupuesto, para que finalmente Carlos Compagnucci dé su visto bueno.

Otro futbolista que gusta en la 'U'

RPP Noticias conoció que existe otro nombre que interesa en tienda crema. De hecho ya existió un contacto previo con el club dueño de su pase, pero sin éxito. Se trata de Bryan Reyna, futbolista de la Academia Cantolao y recientemente convocado a la Selección Peruana.

La 'U' quiere contar con el volante, pero el 'Delfín' tiene altas expectativas económicas, por lo que la primera propuesta no fue aceptada. De todas formas, en tineda merengue no se rinden y, esta semana, realizarán una nueva oferta. Eso sí, no es sencillo, pues la pretensión es más del triple de lo inicialmente propuesto.

Por otro lado, Cantolao ha recibido comunicación de parte de otros clubes limeños también, manifestando interés en Bryan Reyna. Sin embargo, el principal objetivo del club dueño de su pase es esperar alguna propuesta del extranjero.