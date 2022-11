Universitario de Deportes clasificó a la Sudamericana 2023. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Universitario de Deportes puso en marcha el plan temporada 2023. La directiva ya analiza distintos escenarios con el objetivo de armar el plantel para el próximo año. De hecho, a inicios de noviembre, y mediante redes sociales, empezó a despedir a algunos futbolistas que culminaron contrato y no continuarán.

Sin embargo, hay otros que, pese a que ya no tienen vínculo, seguirían en la institución, pues existe interés de seguir contando con ellos. Con algunos ya hay acuerdo y otros aún están en duda.

En esta nota te contamos quiénes se quedan, quiénes se van y quiénes llegarían a Universitario de Deportes para la Liga1 2023.



Acaban contrato y...

Se van:

Alberto Quintero. El club aún no lo oficializa, pero RPP conoció que no continuará. Llegó a la 'U' en 2017, pero su ciclo culminó. Jugaría, ya como peruano, en Cienciano la próxima temporada.

Federico Alonso. La 'U' ya lo oficializó. Llegó al club en 2020.

Gerson Barreto. Universitario ya formalizó su salida. Regresó a Universitario en 2019, tras cuatro temporadas en Cantolao. Fue formado en las divisiones menores y debutó en 2013.

Guillermo Larios. El club ya lo hizo oficial. El atacante se despidió con un gol en la última jornada. Continuaría su carrera en Alianza Atlético.

José Zevallos. El club aún no lo oficializa.

Nelinho Quina. Universitario ya lo despidió en redes sociales. Llegó a la 'U' en 2019. Era el segundo capitán.

Rodrigo Vilca. La 'U' ya lo oficializó. Llegó esta temporada, a préstamo del Newcastle.

Brayan Velarde. El club aún no lo publica, pero su contrato culmina y no seguirá. No tuvo actividad tras una complicada lesión y operación en la rodilla.

Renuevan:

Alexander Succar. El club aún no lo hace oficial, pero hay acuerdo por dos temporadas más.

Jorge Murrugarra. La 'U' aún no oficializa, pero hay acuerdo. Falta la firma.

Luis Urruti. Aún no se formaliza, pero hay intención de que se quede como uruguayo o peruano.

En veremos:

Andy Polo

José Carvallo

Leonardo Rugel





Jugadores con contrato vigente:

Diego Romero. Contrato hasta 2024.

Aldo Corzo. Contrato hasta 2024.

Piero Guzman. Contrato hasta fin de 2023.

Nelson Cabanillas. Contrato hasta 2024.

Iván Santillán. Contrato hasta 2023.

Alfonso Barco. Contrato hasta 2023.

Hernán Novick. Contrato hasta 2023. Aunque su continuidad es duda, el club aún no se pronuncia por su situación.

Piero Quispe. Contrato hasta 2025.

Claudio Yacob. Contrato hasta 2023. Aunque su continuidad es duda, el club aún no se pronuncia por su situación.

¿Llegan?

Hugo Ancajima. Existe un acuerdo inicial para que sea parte del plantel. Es lateral derecho y defendió a ADT en 2022.

Bryan Reyna. Fuentes de RPP confirmaron que existe interés por parte de la institución, pero su propuesta fue poco atractiva para Cantolao, dueño del pase. Habrá una nueva oferta.

Horacio Calcaterra. RPP conoció que hubo una comunicación para conocer la situación del futbolista, aunque, formalmente, desde la institución descartaron el interés.

Adrián Fernández. Es uno de los nombres que está en la mira, pero, por ahora, no hay nada más allá de un interés.