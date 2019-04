Alberto Rodríguez actualmente juega en Universitario de Deportes. | Fuente: EFE - Composición | Fotógrafo: Chema Moya

Alberto Rodríguez, defensa de Universitario de Deportes, recordó su paso por el fútbol europeo y dio a conocer que estuvo cerca de fichar por clubes de la talla de Juventus, Atlético de Madrid y Sevilla.

"Tuve opciones para ir a mercados importantes, como el de España y el de Italia. Por ejemplo, Atlético, también Sevilla y Juventus, pero el cupo de extranjeros me limitó. Aparte que Braga no me quería vender, porque fuimos a las semifinales de la UEFA", declaró Rodríguez en entrevista con ESPN.

Rodríguez llegó al Braga de Portugal en 2006 proveniente de Sporting Cristal. Luego el ‘Mudo’ pasó por el Sporting de Lisboa y Rio Ave, también del campeonato luso.

El defensa de 35 años actualmente se recupera de su lesión (rotura del talón de Aquiles) y está entrenando con Campo Mar U para volver a las canchas con Universitario en la Liga 1 Movistar.