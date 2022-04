Aldo Corzo lleva cinco partidos en la Liga1 2022. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Este domingo, por la fecha 11 de la Liga1 Betsson, Universitario de Deportes vs. Sport Boys se enfrentan en el estadio Monumental. Tanto jueves como viernes, Jorge Araujo, entrenador de la 'U', ha hecho fútbol. Sin embargo, entre un día y otro hubo tres cambios, dos de ellos por decisión técnica y el tercero por un tema físico.

Aldo Corzo fue titular el jueves, pero no esta mañana. El lateral derecho del cuadro crema no entrenó con el resto del equipo y es duda para el partido, por una torcedura en el tobillo que habría sufrido el miércoles. Si bien al día siguiente estuvo en el arranque del partido de práctica, este viernes no pudo trabajar con normalidad. En su lugar, Roberto Villamarín fue titular.

Las otras dos variantes fueron la inclusión de Ángel Cayetano como defensa central, por Federico Alonso, y de Alfonso Barco como volante de marca, en lugar de Armando Alfageme.

El '11' que probó este viernes en el Monumental fue con José Carvallo; Roberto Villamarín, Ángel Cayetano, Nelinho Quina, Iván Santillán; Jorge Murrugarra, Alfonso Barco; Alberto Quintero, Andy Polo, Piero Quispe; y Alex Valera.

Se ve en la crema

La ’10’ en la espalda, con el característico estilo de los mediocampistas colombianos, zurdo, y temperamento para convertirse en referente. Mayer Candelo tuvo un recordado paso por Universitario de Deportes entre 2006 y 2008, obteniendo un título del Torneo Apertura. Ahora en la fase de director técnico, expresó su deseo de vestir algún día el buzo crema.

“Ojalá (pueda llegar a la ‘U’) porque tenemos un sentimiento, un amor por Universitario. Esperemos que, en algún momento, podamos ayudar a construir a que el equipo juegue bien, a que tenga esa garra crema que siempre tuvo, pero con buen fútbol. De esta salimos todos y volveremos a verlos en el primer lugar, como se merece”, dijo el colombiano en ‘TV Perú’, haciendo referencia al presente de la ‘U’ en la temporada.

Universitario cesó en el cargo de entrenador a Álvaro Gutiérrez tras la derrota 1-4 en el clásico, en el Estadio Monumental, a pesar de ubicarse sexto y todavía con opciones de luchar por la Liga 1. Como técnico interino asumió Jorge Araujo, excompañero de Mayer Candelo.





