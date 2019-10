Aldo Corzo llegó a Universitario en el año 2017 proveniente de Deportivo Municipal. | Fuente: Prensa Universitario

La posibilidad de que Ángel Comizzo extienda su contrato con Universitario de Deportes ha sido uno de los principales temas en tienda crema durante los últimos días. Por ello, el lateral Aldo Corzo fue consultado sobre este tema en rueda de prensa y, si bien no ocultó su aprobación al estratega argentino, aseguró que únicamente tienen en mente lo que pueda ocurrir en el campeonato.

"Lo de Ángel Comizzo es un tema que va a decidir la dirigencia, nosotros ahora estamos solo concentrados en el campeonato. Después, vamos a pensar en lo que viene. Es cierto que estamos trabajando bien con el profesor y tiene una buena química con los jugadores, así que todo está bien con él", dijo.

Por otra parte, Aldo Corzo se refirió al próximo partido de Universitario de Deportes: el que tendrán contra Cantolao este fin de semana. El marcapunta crema señaló que deberán hacer un cotejo serio para mantenerse en el primer lugar en el Torneo Clausura de la Liga 1 Movistar.

"Creo que ya toca ganar. Gracias a Dios estamos arriba y eso nos deja tranquilos, seguiremos arriba si ganamos el sábado porque ya no dependemos de ningún otro equipo. No estamos pensando en el fixture, solo pensamos partido a partido. El duelo que viene contra Cantolao y somos locales, hay que hacer un partido serio y no confiarnos", sentenció.