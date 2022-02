Aldo Corzo fue el más aplaudido de la Noche Crema. | Fuente: Club Universitario de Deportes

La sorpresa de la Noche Crema fue, sin dudas, la aparición de Aldo Corzo como último jugador de Universitario de Deportes en ser presentado. Todos los hinchas presentes se unieron para aplaudir al lateral, quien apenas un día antes había tenido una gran actuación con la Selección Peruana, y convertirlo en el más ovacionado del evento.

Ante Colombia, el marcador crema recibió su segunda amarilla, por lo que quedó suspendido para el partido ante Ecuador. Sin embargo, su presencia igual fue inesperada. Así, la pregunta se caía de madura: ¿pidió él estar en la presentación del plantel?La respuesta la dio este martes, en conversación con Fútbol Como Cancha.

"Cuando acaba el partido en Barranquilla y me sacan segunda amarilla, Jean Ferrari me llama, pero yo igual iba a ir a la Noche Crema. Tenía la idea. Tenia que ir a mi club. A cualquiera le ilusiiona. (La iniciativa) fue de parte de ambos. Jean me llamó para avisarme, pero yo ya sabía que tenia que ir . Siempre es lindo que la gente te aplauda", dijo Aldo Corzo a RPP Noticias.

De todas formas, el jugador de Universitario de Deportes venía de jugar un partido importantísimo en Barranquilla, por lo que no tuvo minutos en el encuentro ante Aucas. Finalmente, el equpo merengue cayó 3-2 en su presentación frente al equipo ecuatoriano.

Entiende a 'Goyo'

Universitario de Deportes cambió de entrenador a muy poco del inicio de la Liga1 Betsson. De hecho, la Noche Crema fue dirigida por Edgardo Adinolfi, asistente de Gregorio Pérez, quien dejó el cargo por temas médicos.

Al respecto, Aldo Corzo dijo que entiende la decisión tomada por el ex DT. "Lo de Gregorio me dio mucha pena que no esté con nosotros, pero creo que tomó una decisión importante respecto a su salud", indició.