Alejandro Hohberg: "Me hubiese encantado estar convocado a la Selección Peruana". | Fuente: Liga 1

Este lunes Universitario de Deportes venció por 3-2 a Alianza Universidad y, sin duda, una de las figuras el primer tiempo fue Alejandro Hohberg, encargado de sentenciar el 3-0 de la primera parte en favor de los 'cremas'.

Por su parte, el delantero se refirió al rendimiento del equipo, ya que en la segunda parte estuvieron cerca de ser empatados por el rival.

"Nos va a servir lo que pasó hoy para que no se repita. Tenemos que alargar lo que mostramos en el primero tiempo a lo largo de todo el partido”, sostuvo Hohberg en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, se refirió a su futuro y al de otro de las piezas fundamentales en el ataque del cuadro 'crema': "Tenemos que tratar de explotar a Jonathan Dos Santos, tenemos que aprovechar esa buena racha que tiene. Ya a fin de año se verá si se queda él, si me quedo yo o si se queda 'Chiquitin' Quintero", agregó Hohberg.

Por otra parte, fue consultado respecto a si esperaba estar en la reciente lista de convocados por Ricardo Gareca conformada por jugadores del torneo local.

"Me hubierse encantado estar convocado a la Selección. Pero no hay que quedarse en eso, sino que tengo que seguir con buen rendimiento en la U cada semana. Eso me podría posicionar en la selección", afirmó.

Como se recuerda, Alejandro Hohberg ya ha tenido la oportunidad de ser convocado por el 'Tigre' en los años 2016 y 2019.