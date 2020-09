Unviersitario vs Alianza Universidad de Huánuco. | Fuente: Facebook Universitario de Deportes

Universitario de Deportes vs Alianza Universidad de Huánuco se enfrentan este lunes 7 de setiembre en el Estadio Nacional por la fecha 10 de la Liga 1. El encuentro está programado para las 1:15 pm (hora peruana) y la transmisión radial llegará por RPP Noticias vía los 89.7 FM, lo podrás ver por GOL Perú y todos los detalles los encontrarás en la página web RPP.pe.

El equipo 'crema' llega con la finalidad de mantenerse como puntero del Torneo Apertura (19 puntos) y sacar ventaja sobre, justamente, el conjunto huanuqueño (18 puntos). Por lo que el compromiso será un compromiso crucial por conseguir la punta.

Por su parte, los dirigidos por Ángel Comizzo llegan de una victoria de 3-1 sobre Cienciano. Mientras que el equipo que dirige Rony Revollar busca volver a la senda del triunfo, pues repartió puntos contra Deportivo Municipal y, desde que reinició el torneo, han tenido una derrota y dos empates.

Cabe destacar que, ante la ausencia de Alexander Succar como herramienta de ataque, la responsabilidad para ir desde el arranque el once titular 'crema' será de Jonathan Dos Santos, quien viene de anotar un doblete en el ultimo compromiso ante Cienciano. Mientras que desde el equipo huanuqueño se tendrá a disposición a Jack Durán, quien ya se recuperó de su lesión.

Como se recuerda, en una reciente entrevista del delantero a TV Perú, Dos Santos dio a conocer su identificación con el conjunto 'merengue' y aseguró que quiere marcar un precedente: "Me dicen Dos Santos no te vayas, quédate muchos años en la ‘U’ y eso realmente te demuestra que estás haciendo muy bien tu trabajo. Ojalá Dios quiera que me pueda quedar por un tiempo más largo en la institución y hacer historia”