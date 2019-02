Alejandro Hohberg en Universitario de Deportes. | Fuente: Universitario - RPP Noticias

Alejandro Hohberg habló por primera vez sobre su alejamiento de Alianza Lima. El actual volante de Universitario de Deportes señaló que la conversación con Nicolás Córdova fue clave para fichar por el cuadro crema.

"No es una decisión muy normal o muy común. Te puedo decir que no es lo que uno habitualmente decide. Me pareció un gran desafío en lo personal y en mi carrera. Influyó mucho de que Nicolás se comunicara conmigo. Por ahí si no hubiera habido contacto con el entrenador no hubiese tomado la decisión. Tampoco iba a venir a la 'U' sin saber si el entrenador me iba a tener en cuenta", declaró Alejandro Hohberg a FOX Sports Radio Perú.

Hohberg es consciente que su primer clásico con Universitario no pasará desapercibido por los hinchas de Alianza Lima, club donde jugó en las temporadas 2017 y 2018.

"Uno sabe cuándo se va a jugar y dónde (el clásico) por un tema lógico, pero trato de no pensar mucho más allá de lo que va a ser mi debut en el club (Universitario) y bueno, ya después habrá tiempo para llegar bien al clásico y en lo individual también", comentó.

El extremo de 27 años se perfila como titular ante Unión Comercio en el debut de Universitario de Deportes en la Liga 1 del fútbol peruano.